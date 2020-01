La section rythmique d’Atlanta a frappé le courant dominant

Voici une histoire sur la persévérance, mettant en vedette un groupe qui a lentement mais sûrement construit un public pendant une grande partie des années 1970, et a obtenu ses récompenses. The Atlanta Rhythm Section, originaire de la ville de Doraville en Géorgie qu’ils ont immortalisé dans leur premier top 40 américain, ont été formés en 1971. Après une série d’albums qui ne figuraient pas ou étaient au mieux des vendeurs modestes, le 15 janvier 1977, ils sont entrés dans le Billboard 200 avec ce qui est devenu leur premier LP d’or, A Rock and Roll Alternative.

Les deux premiers albums du groupe ont raté le top 200, après quoi les deux suivants ont atteint respectivement les numéros 113 et 146. Leur marque de rock doux, jamais aussi campagnarde que celle de les Aigles mais plein d’une grande musicalité et d’une écriture de chansons méridionale sophistiquée, a aidé l’ARS à se constituer une solide base de fans, sans percée commerciale massive. Après que «Doraville» ait atteint le 35e rang aux États-Unis en 1974, ils sont devenus des visiteurs réguliers du Hot 100, mais ils sont toujours frustrés un peu, avec six autres singles en dehors du top 40.

La chanson qui les a amenés dans la première division était le grand single de A Rock and Roll Alternative. Le slinky ‘So Into You’ avait cet album rock de fin de soirée, mais avec suffisamment d’avantage commercial pour être un gagnant de jour aussi. Alors que l’album grimpe dans les charts américains, le single devient un favori de la pop, se classant fin janvier 1977 et grimpant jusqu’au n ° 7.

L’album Alternative a été produit par le manager et co-scénariste du groupe Buddy Buie. Comme le claviériste Dean Daughtry, il avait été membre de Classics IV, le groupe de Floride qui a frappé avec «Spooky», une chanson refaite plus tard par l’ARS. La popularité de «So Into You» a aidé A Rock and Roll Alternative à devenir médaille d’or en avril, et encore mieux était de venir au cours de cette apogée de la fin des années 1970 pour le groupe. L’album de suivi de 1978, Champagne Jam, est devenu platine, atteignant un sommet au n ° 7, puis est venu un autre vendeur d’or, Underdog.

