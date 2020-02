La «singularité» de BTS V franchit 100MM sur Spotify, YouTube, SoundCloud

Le chanteur de BTS V obtient un succès de streaming majeur avec sa sortie solo, “Singularity”.

V, membre du groupe sud-coréen à succès BTS, a franchi une étape importante dans sa carrière. La «Singularité» de BTS, qui a été chantée en solo par V, a été diffusée plus de 100 millions de fois sur Spotify et a été jouée plus de 130 millions de fois sur YouTube.

En plus de servir de chanteur pour BTS, le joueur de 24 ans prend des mesures pour développer sa carrière solo. En janvier 2019, V a sorti un morceau solo, «Scenery», qu’il a écrit, produit et chanté; en obtenant 100 millions d’écoutes en deux semaines, la chanson a battu le précédent record SoundCloud. Un deuxième single, «Winter Bear», a suivi en août 2019; l’effort est le premier travail en anglais de V.

V, dont le vrai nom est Kim Tae-hyung, se prépare à entamer une tournée mondiale avec BTS, à l’appui de leur prochain album, Map of the Soul: 7, qui sortira ce vendredi 21 février.

La série de concerts débutera le 11 avril, avec l’une des quatre représentations au stade actuellement prévues à Séoul. Mai et juin sont peuplés de dates américaines et canadiennes, tandis que juillet, août et début septembre devraient amener BTS en Europe et au Japon pour environ 20 représentations (des arrêts supplémentaires devraient être annoncés dans les prochains mois).

Il y a quelques semaines, BTS a interprété «Black Swan» dans The Late Late Show avec James Corden. “Black Swan” est le seul single qui soit sorti pour promouvoir Map of the Soul: 7, et cette projection a marqué la première fois que le groupe avait joué le morceau en live.

Un deuxième single, «On», devrait sortir le même jour que l’album lui-même. De plus, BTS a été réservé pour effectuer “On” pour The Tonight Show avec Jimmy Fallon; l’épisode correspondant sera diffusé le 24 février.

Dans d’autres nouvelles de BTS, les fans se sont rendus sur les réseaux sociaux aujourd’hui pour souhaiter à J-Hope un joyeux anniversaire. Le chanteur a eu 25 ans le 18 février; Les horloges sud-coréennes ont 14 heures d’avance sur celles des États-Unis et du Canada.