La situation Zac Brown soulève des questions difficiles sur l’inaction du gouvernement

L’annulation de méga-événements comme SXSW était sans équivoque la bonne chose à faire – et c’est le consensus après seulement une semaine de rétrospective. Le report de grandes tournées a également été jugé très prudent et responsable. Mais la décision de Zac Brown de licencier toute son équipe de soutien aux tournées – et ses raisons de le faire – soulève une question très effrayante quant à l’avenir de l’espace de tournée.

Hier, nous avons rendu compte d’un Zac Brown émotionnellement écrasé et pleurant. Le chanteur country optimiste a publié une publication sur Instagram annonçant qu’il venait de licencier 90% de son équipe en tournée. Des gens avec qui il avait travaillé pendant douze ans. Tout cela soulève une question extrêmement troublante: à quel moment Zac Brown pense-t-il qu’il sera sûr de repartir en tournée?

Alors que le stock de Live Nation entre dans une chute extrêmement turbulente – complétée par une petite reprise, il convient de noter – Wall Street se demande la même chose. Comme tous les autres artistes dont le gagne-pain dépend de prendre la route et de jouer devant une foule dense.

Zac Brown est l’un des artistes en première ligne de cette crise. J’espère qu’il est plus isolé financièrement que la plupart des artistes, mais il est également plus informé des pressions financières qui accompagnent les tournées – en particulier celles impliquant de grands groupes musicaux, dont le groupe Zac Brown est certainement admissible.

Brown a pris la décision extrême d’éteindre efficacement sa machine de tourisme. Les personnes renvoyées ne sont pas toujours disponibles lorsque vous en avez besoin. Peut-être qu’ils ont déménagé, entamé de nouvelles carrières, ou simplement détestent le fait qu’ils aient été licenciés et ne puissent pas revenir en arrière. C’est comme arrêter le moteur d’une vieille voiture à des températures inférieures à zéro pour économiser de l’essence. Il n’est pas si facile de tout tirer en arrière.

En conséquence, la décision drastique de Brown suggère que le chanteur anticipe un long gel à venir.

Auparavant, Live Nation, AEG et d’autres avaient temporairement suspendu les tournées jusqu’à au moins fin mars. Théoriquement, cela implique un meilleur scénario dans lequel certaines tournées reprendront le 1er avril. Ajoutez un autre mois et les choses recommenceront le 1er mai – aussi pas si mal. Ailleurs, des méga-festivals comme Coachella ont repoussé leurs événements plusieurs mois, jusqu’à l’automne. C’est un différentiel de quelques mois, bien que les deux horaires supposent qu’une fois la poussière retombée, le train de tourisme recommencera à rouler.

Malheureusement, Zac Brown ne semble pas d’accord avec cet optimisme prudent. De toute évidence, il ne se prépare pas à jouer des dates reprogrammées en mai – sinon il garderait au moins son personnel de survie pendant 45 jours.

Zac Brown tourne depuis plus de 12 ans – à peu près depuis la crise économique de 2008. À l’époque, ‘Zac Brown Band’ n’était pas un nom largement connu; ce fut une proposition de tournée à part entière, coûteuse et risquée. Il n’y avait pas de foule cuite qui connaissait tous les mots, soutenant toute une troupe de tournée.

La question difficile est maintenant de savoir si l’inaction et l’ineptie totales du gouvernement anéantissent effectivement les tournées de concerts dans un avenir prévisible.

Ce matin, Madonna a fait exploser le président Trump pour des raisons évidentes. Mais Zac Brown a également passé une grande partie de son annonce à critiquer la non-réponse flagrante du gouvernement américain au sens large et le déni de la question. En fait, cela semblait être la raison prédominante de la décision difficile de Brown.

Voici ce qu’il a dit.

«Nous sommes en retard dans le match. J’ai honte de la façon dont notre leadership a géré tout cela, j’ai honte de beaucoup de choses. Nous ne pouvons pas compter sur notre gouvernement pour dire à notre peuple ce qu’il doit faire. Vous pouvez lire entre les lignes, vous pouvez lire tous les articles de ce qui se passe dans le monde entier, et nous sommes moins protégés que beaucoup de ces pays. Parce que personne ne peut nous dire quoi faire. Nous devons décider pour nous-mêmes en tant qu’Américains, et nous devons regarder vers notre avenir, pour tous nos emplois, pour l’économie et les uns pour les autres. Donc, j’aime diffuser de la musique, répandre l’amour et la chanson, et partager la musique avec le monde – je vais faire de mon mieux pour le faire à huis clos. Mais si nous allons guérir de cela et recommencer à faire ce que nous faisions avant ce coup, alors tout le monde doit prendre cela au sérieux. “

Je suppose que c’est le bon moment pour être un producteur de rythmes lo-fi avec un excellent support de playlist Spotify. Hé, il y a peu ou pas de reconnaissance de nom dans ce jeu, mais il y a un salaire et des frais généraux bien inférieurs. Et, plus important encore, tout le travail consiste à «isoler». Malheureusement, seule une poignée de producteurs bénéficient de ce luxe en ce moment.

Mais s’il y a une consolation ici, c’est que le streaming émerge comme une alternative viable pour au moins certains artistes.

Hier, nous avons signalé que les flux Twitch sont en plein essor – et les artistes profitent d’une plate-forme de paiement prête à l’emploi. D’autres se lancent dans le jeu de streaming en direct, Diplo, Ultra et SiriusXM mettant déjà leurs émissions en ligne. Nous aurons une couverture beaucoup plus large de tous ces développements dans les prochains jours, bien que les volumes globaux de streaming semblent déjà augmenter.

Ce qui signifie que même si la route est annulée, au moins une partie du mou peut être récupérée en ligne.