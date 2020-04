La SOCAN affirme que l’auteur-compositeur arrivera à l’heure – contrairement à certains PRO

Malgré une pandémie mondiale qui fait des ravages sur les redevances sur les performances publiques dans le monde entier, le géant canadien de la PRO SOCAN affirme que ses chèques sont envoyés par la poste à temps.

Le réconfort vient après un développement troublant chez le géant américain de la performance publique ASCAP, qui a retardé les paiements des auteurs-compositeurs pendant des semaines alors qu’il trie sa comptabilité interne. “Juste pour vous assurer que vous êtes au courant, la SOCAN fonctionne à 100% et nous nous attendons à livrer notre distribution de redevances aux membres le 15 mai”, nous a envoyé un courriel proactif par Andrew Berthoff, agent de marketing de la SOCAN.

Cette réassurance fait suite au départ brusque du chef de longue date de la SOCAN, Eric Baptiste, qui a annoncé sa retraite il y a quelques jours à peine. Le départ soudain a soulevé quelques drapeaux, d’autant plus qu’un PDG de remplacement n’est pas en place. La chaise vide suggère une poussée brusque, qui coïnciderait avec le choc massif sur les flux de redevances créé par COVID-19. Mais la SOCAN a assuré de manière proactive à Digital Music News que la sortie de Baptiste n’avait pas été provoquée par COVID-19 (même s’il convient de noter que nous ne l’avons jamais demandé).

Quoi qu’il en soit, la nouvelle que la machine de répartition des redevances de la SOCAN n’est pas affectée sera rassurante pour les membres.

Malheureusement, ce n’est plus une donnée, les rédacteurs de l’ASCAP étant frustrés de devoir attendre pendant que les cadres continuent de recevoir leur salaire et leurs avantages sociaux à temps. Malgré de nombreuses demandes de renseignements, l’ASCAP a refusé de divulguer la rémunération des hauts dirigeants tels que la PDG Elizabeth Matthews ou le président Paul Williams – bien que nous ayons appris que les deux sont payés à temps.

Mais malgré les baisses récentes de l’accumulation des redevances de performance, la plupart des PRO du monde entier remettent des chèques de redevances depuis des mois. Dans le cas de l’ASCAP, le retard d’un chèque à partir du troisième trimestre de 2019 fait retentir des sonnettes d’alarme effrayantes et suscite des spéculations sur un grave resserrement de la trésorerie à l’intérieur du méga-PRO.

Mais comme la SOCAN, la plupart des PRO du monde entier paient à temps. Cela inclut SESAC et BMI, ce dernier ayant payé ses derniers chèques de redevances trois jours plus tôt étant donné le sérieux stress financier ressenti par de nombreux auteurs-compositeurs. De l’autre côté de l’étang, la PRO SACEM française ne paie pas seulement à temps, elle envoie des millions de fonds de secours aux auteurs-compositeurs concernés. Le mois dernier, la SACEM a annoncé une tranche de secours de 6,6 millions de dollars pour les coronavirus, puis a procédé à une distribution totale de 153 millions de dollars à ses membres.

D’autres accélèrent également leurs paiements pour aider les auteurs-compositeurs, compositeurs et éditeurs membres. Cela inclut la société suédoise de défense des droits STIM, qui vient d’ouvrir un fonds de 5 millions de dollars pour les paiements anticipés aux membres. «C’est une période difficile pour les créateurs de musique, et nous, à STIM, faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir nos membres tout au long de la crise», a déclaré Karsten Dyhrberg Nielsen, PDG de STIM. “Maintenant, pour une durée limitée, nous introduisons une offre de paiements anticipés.”

De retour à la SOCAN, Berthoff nous a dit que la distribution du 15 mai couvre à la fois les auteurs-compositeurs, les compositeurs et les éditeurs.

La SOCAN compte 160 000 auteurs-compositeurs, compositeurs, éditeurs de musique et artistes visuels. Il gère les redevances de plus de 100 000 espaces commerciaux et publics à travers le Canada.