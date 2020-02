La société mère de BMG, Bertelsmann, deviendra neutre en carbone d’ici 2030

La société mère de BMG, Bertelsmann, s’est engagée à devenir neutre en carbone d’ici 2030.

Le conglomérat de plusieurs milliards de dollars a annoncé cet engagement via un communiqué de presse officiel. Bertelsmann a également indiqué que l’initiative serait entreprise dans le cadre de Science Based Targets, une organisation de sensibilisation au climat qui vise à réduire les émissions et l’empreinte carbone des entreprises. Plus de 800 autres sociétés ont fixé des objectifs d’émissions plus faibles via SBT.

Pour réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre et réduire les émissions de CO2 d’environ 500 000 tonnes au cours de la prochaine décennie, Bertelsmann mettra en œuvre «100% d’électricité verte», travaillera à améliorer l’efficacité énergétique, formera des partenariats avec d’autres sociétés vertes et installera systèmes solaires. ” En tenant compte des réductions mentionnées, Bertelsmann prévoit de compenser naturellement tout dioxyde de carbone restant, devenant ainsi neutre en carbone.

Il a également été reconnu que parce que Bertelsmann possède une si grande variété d’entreprises (l’éditeur bien connu Penguin Random House et RTL Group, l’une des marques de télévision et de radio les plus importantes d’Europe, en plus de BMG), certaines filiales peuvent mettre plus de temps à atteindre la neutralité carbone que autres.

Parlant de l’engagement neutre en carbone, le président-directeur général de Bertelsmann, Thomas Rabe, a déclaré que son entreprise «prend ses responsabilités dans la lutte contre le changement climatique et le réchauffement climatique».

Bien que les objectifs neutres en carbone de BMG soient décidément plus ambitieux que ceux de toute autre entreprise ou artiste de l’industrie musicale, certains prennent leurs propres mesures vers l’éco-amitié.

En novembre de l’année dernière, Coldplay a interrompu ses futures tournées afin de pouvoir concevoir un plan pour rendre chacun de leurs spectacles respectueux de l’environnement, en mettant l’accent sur la neutralité carbone. (Les plans correspondants sont toujours en cours d’élaboration; Coldplay a déclaré que le calcul et le calcul pouvaient nécessiter plusieurs années.)

Et en juillet 2019, Radiohead et d’autres artistes britanniques se sont ralliés à Music Declares Emergency, qui s’efforce de rendre les pratiques commerciales et les normes de l’industrie musicale plus respectueuses de l’environnement. Notamment, AEG Presents, IMPALA et Sony Music UK, entre autres, soutiennent également Music Declares Emergency, bien que l’on ne sache pas quels progrès concrets les organisations, les entreprises et les artistes du groupe ont réalisés vers leurs objectifs généraux.

Bertelsmann a indiqué que ses efforts de durabilité environnementale en cours seraient progressivement intensifiés et optimisés pour atteindre l’objectif de 2030.