La soirée Led Zeppelin de Jason Bonham annonce «The Ten Years Gone Tour»

SOIRÉE LED ZEPPELIN DE JASON BONHAM a annoncé “The Ten Years Gone Tour”, qui devrait avoir lieu en Amérique du Nord cet été.

Bonham passé près d’une décennie en tournée L’EXPÉRIENCE LED ZEPPELIN DE JASON BONHAM avant de changer le nom du groupe en SOIRÉE LED ZEPPELIN DE JASON BONHAM. Bonham a expliqué plus tard que le changement était dû à une demande du LED ZEPPELIN qui souhaitait utiliser le nom “Experience” pour un projet impliquant l’archivage de ZEP enregistrements en direct.

L’EXPÉRIENCE LED ZEPPELIN DE JASON BONHAM a été formé en 2009 pour rendre hommage à Bonhampère de, légendaire LED ZEPPELIN le batteur John Bonham, décédée en 1980 à l’âge de 32 ans. “C’était censé faire partie de ma façon d’exprimer mon amour pour la musique et de m’exprimer d’un bout du chapeau à mon père,” Jason Raconté Mixage dans une interview en 2017. “Peu de temps après avoir fait les 28 spectacles que nous avons fait avec un orchestre, tout le monde a dit: ‘Tu ne vas pas t’arrêter maintenant, n’est-ce pas? Tu n’as pas été ici, tu n’as pas joué là …’ Et donc j’ai dit, «Tant que vous voulez que je le fasse, je le ferai.» C’est vraiment basé sur les fans. Ce n’est pas nous et eux, c’est l’amour pour LED ZEPPELIN, et c’est comme ça que ça a grandi, comme une émission très honnête, naturelle et basée sur les fans. Vous le connaissiez tous comme Bonzo; Je le connaissais comme papa, et il y a une grande interaction. “

Des dates de tournée:

17 mai – Queen Elizabeth Theatre – Vancouver, BC



18 mai – Moore Theatre – Seattle, WA



20 mai – San Jose Civic – San Jose, Californie



22 mai – Montbleu Resort, Casino and Spa – Stateline, NV



23 mai – Harrah’s Laughlin Casino & Hotel – Laughlin, NV



24 mai – Humphreys Concerts By the Bay – San Diego, Californie



26 mai – Celebrity Theatre – Phoenix, AZ



28 mai – Greek Theatre – Los Angeles, CA



29 mai – Fantasy Springs Resort Casino – Indio, Californie



30 mai – Dignity Health Amphitheatre – Bakersfield, Californie



31 mai – Amphithéâtre Pepsi – Flagstaff, AZ



02 juin – Paramount Theatre – Denver, CO



04 juin – AT&T Performing Arts Center – Strauss Square – Dallas, TX



05 juin – Golden Nugget Hotel & Casino – Lake Charles, LA



07 juin – Coca-Cola Roxy – Atlanta, GA



09 juin – Adler Theatre – Davenport, IA



10 juin – Riverfront Live – Cincinnati, OH



12 juin – Caesars Windsor – Windsor, ON



13 juin – Genesee Theatre – Waukegan, IL

Obtenez un accès anticipé aux billets à partir du 4 mars à 10 h 00 locales avec le code de pré-vente “JBLZE2020”. La mise en vente générale commence le vendredi 6 mars.

