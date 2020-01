La sophistication rare de Steely Dan

Quand Steely Dan a éclaté sur la scène rock de l’album à la fin de 1972 avec le remarquable Can’t Buy A Thrill, il a non seulement signalé l’arrivée de l’un des grands premiers LP, mais un nouveau standard en pop-rock sophistiqué. Grâce à de nombreux changements et à de fréquents détournements pour leurs propres projets, les porteurs du flambeau du groupe étaient les amis de longue date de l’État de New York, Walter Becker, né le 20 février 1950, et Donald Fagen, né le 10 janvier 1948.

Le triste décès de Becker le 3 septembre 2017 ne diminuera pas la place unique du groupe dans l’histoire de la création musicale de la plus haute qualité, et ne signale pas non plus leur fin en tant qu’entité en tournée. Le calendrier 2018 de Steely Dan les a vus en tête d’affiche avec les Doobie Brothers sur un itinéraire nord-américain de deux mois de mai à juillet intitulé The Summer Of Living Dangerously. Face à Fagen, le groupe de tournées a joué une tournée au Royaume-Uni 2019, avec un invité de marque Steve Winwood. Mai 2020 les retrouve sur la route pour des dates reportées de la fin de l’année précédente.

Cette première sortie en 1972 et d’autres de la décennie tels que Katy Lied et The Royal Scam ont fait en sorte que le groupe poursuive un son relativement grand public. Mais au fur et à mesure que la personnalité collective de Steely Dan s’est développée au cours des années qui ont suivi, une influence de jazz toujours plus grande est devenue évidente, aux côtés de l’amour de Becker et Fagen pour la soul old-school, résultant en un mélange glorieux de disques tels que Aja et Gaucho.

“Le nouveau groupe le plus excitant à sortir des États-Unis cette année est Steely Dan”, a écrit Penny Valentine dans Sounds, trois mois après que Can’t Buy A Thrill a fait ses débuts aux États-Unis. “Andrew Tyler a noté dans Disc:” Il est juste de dire que Steely aura une place sur la plaque tournante du pays aussi longtemps qu’ils produisent de la musique de cette ampleur. “

Avec leur plus récent projet de studio, Everything Must Go, depuis 2003 déjà, il se peut que les jours du nouvel album du groupe soient derrière eux, mais leur créativité ne l’est certainement pas. Comme mentionné, Steely Dan continue de se produire en live de manière intensive. À l’automne 2016, par exemple, ils ont offert aux fans dix nuits de leur spectacle The Dan Who Knew Too Much au Beacon Theatre, et leur héritage se perpétue même en la triste absence de Becker.

Avec une virtuosité que peu de gens pouvaient égaler, mais conformément à leur tradition récente, chaque nuit était concentrée sur un album particulier, que ce soit Gaucho ou Aja ou Countdown To Ecstasy, avec l’ajout d’autres «tubes», un mot qu’ils utilisent avec le mot approprié. ironie. “Les garçons Dan peuvent encore faire vibrer la maison avec un groupe et des chanteurs incroyables”, a écrit un fan heureux.

“La chanson typique de Steely Dan”, a déclaré Fagen dans Melody Maker en 1973, “inclurait un couplet pénétrant, un choeur entraînant, un pont inspiré et, bien sûr, un instrumental sans retenue de quelque sorte. Des chansons pop avec une sorte de structure intéressante et qui peuvent être développées.

“Nous sommes en fait assez traditionnels de cette façon, mais les accords sont généralement plus intéressants que la plupart du rock and roll, nous pensons.”

