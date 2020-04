La sortie numérique «Autres musiques» du 17 avril profitera aux disquaires et aux cinémas

Other Music, un documentaire qui explore l’influence du magasin de disques éponyme sur les artistes et la scène musicale de New York, devrait recevoir une sortie «Virtual Cinema», dont une partie des bénéfices profitera aux magasins de disques et aux théâtres temporairement fermés.

Après avoir fait ses débuts au Tribeca Film Festival et avoir bénéficié d’un festival d’un an après coup, Other Music devait à l’origine ouvrir dans les salles le 17 avril, pour coïncider avec le Record Store Day 2020. Cependant, comme la crise des coronavirus a forcé Record Store Le report de la journée, et pratiquement tous les magasins de disques indépendants et cinémas ont temporairement fermé leurs portes, le plan a été suspendu.

Désormais, le distributeur de l’œuvre, Factory 25, ainsi que les laboratoires d’oscilloscopes, piliers de films indépendants, ont décidé de soutenir un plan de sortie numérique. Other Music arrivera exclusivement sur plus de 50 sites de théâtres et de magasins de disques indépendants le 17 avril; le film devrait faire son chemin vers d’autres plateformes de streaming environ trois mois plus tard.

Une fois que les fans ont acheté une location via le site Web de leur disquaire préféré (voici la liste complète des entreprises participantes), ils recevront un lien par e-mail pour voir le film. Comme pour la plupart des autres locations de films à la demande, Other Music sera diffusable pendant 72 heures après sa première lecture.

50% des bénéfices nets de chaque location atteindront le magasin de disques ou le théâtre correspondant.

Créé par Rob Hatch-Miller et Puloma Basu, Other Music propose des entrevues avec Benicio del Toro, Vampire Weekend et Yoko Ono, entre autres. Le film acclamé par la critique relaie l’influence culturelle d’Autre Musique, en plus de son impact profond sur la communauté musicale de New York.

Le mois dernier, Digital Music News a été le premier à signaler que des problèmes de coronavirus avaient retardé le Record Store Day 2020. La célébration mondiale des magasins de disques indépendants devrait provisoirement commencer le 20 juin.