La sublime sophistication de John Coltrane et Johnny Hartman

Le 7 mars 1963, John Coltrane a fait l’un de ses albums les plus luxuriants et les plus poignants, celui sur lequel il a partagé la scène centrale, non pas avec un autre instrumentiste mais inhabituellement avec un chanteur. Le chanteur était Johnny Hartman, 40 ans, dont le premier enregistrement était Songs from the Heart, enregistré avec un quintette pour Bethlehem Records sorti en 1955. Quand ils sont arrivés au studio, ils n’avaient pas de cartes, pas d’arrangements préalables élaborés, cet enregistrement de John Coltrane et Johnny Hartman était sans filet, mais là encore, tous les musiciens connaissaient ces chansons par cœur.

Le disque qu’ils ont réalisé ensemble est sorti sous l’impulsion! label plus tard dans l’année et il se présente comme l’un des meilleurs disques de Coltrane, un disque de beauté lyrique qui est tout simplement l’un des plus grands albums du canon de jazz. La voix de baryton de Johnny Hartman se marie parfaitement avec le sax ténor de Coltrane, qui est l’extension vocale de l’album précédent du saxophoniste Ballad. “Lush Life”, était un ajout de dernière minute à l’album, après avoir entendu Nat King ColeSur le chemin du studio. C’est une chanson qui dit tout sur ce jumelage.

Écoutez John Coltrane And Johnny Hartman en ce moment.

Rejoindre Coltrane et Hartman au studio Englewood Cliffs de Rudy Van Gelder dans le New Jersey ce jour-là, pianiste, McCoy Tyner, Jimmy Garrison à la basse et batteur, Elvin Jones. Dans les premières mesures de ‘They Say It’s Wonderful’ qui présente Tyner trébuchant sur les noirs et les blancs, vous savez qu’il s’agit d’un disque spécial. Quand Hartman chante, c’est confirmé. Mais c’est la pure poésie du saxophone ténor de Coltrane qui rejoint Hartman dans ce qui s’apparente plus à un duo qu’à un accompagnement qui le fait passer de remarquable à incomparable. Un peu plus de deux minutes après le début, Coltrane lance un solo de pure perfection.

Toutes les chansons, comme vous vous en doutez, sont des reprises et en plus des deux numéros déjà mentionnés, il y a «Dedicated To You», «My One and Only Love» – l’un des autres numéros hors concours – «You Are too Beautiful» et «Autumn Sérénade’. Selon Hartman, les chansons de l’album ont toutes été faites en une seule prise, à l’exception de «You Are Too Beautiful» qui a nécessité un deuxième passage après qu’Elvin Jones ait laissé tomber l’un de ses pinceaux. Le fait est qu’il existe des prises alternatives pour chaque piste.

Compte tenu de l’éclat de ce disque, il est surprenant d’apprendre que Hartman n’était pas très amoureux de l’idée au départ. Lorsque le producteur Bob Thiele s’est approché de lui pour suggérer le disque, une suggestion qui venait de Coltrane, le chanteur était hésitant. Hartman ne se considérait pas comme un chanteur de jazz et ne pensait pas que lui et Coltrane se compléteraient musicalement. Hartman est allé voir Coltrane se produire à Birdland et après son spectacle, les deux, avec Tyner, ont passé en revue quelques chiffres et il a juste cliqué.

C’est 31 minutes de jazz sublime et sophistiqué que tout le monde devrait entendre, et mieux encore, posséder.

John Coltrane et Johnny Hartman peuvent être achetés ici.