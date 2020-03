La succession de Marvin Gaye double les accusations de parjure de Pharrell Williams

La succession de Marvin Gaye a doublé suite aux allégations de parjure contre Pharrell Williams, dont les déclarations dans une interview au GQ 2019 auraient contredit celles qu’il avait faites sous serment dans la salle d’audience.

Aujourd’hui, les avocats de Marvin Gaye ont soumis une réplique ferme à la défense de Williams et ont tenté de rejeter les demandes de parjure. Le dossier judiciaire, partagé avec Digital Music News ce matin, a commencé par une transcription des déclarations judiciaires de Pharrell présentée dans le cadre du récent procès pour violation du droit d’auteur concernant “Blurred Lines”. La chanson a été écrite par Pharrell et Robin Thicke, avec T.I. un artiste vedette; un jury a trouvé que la chanson était une violation de “Got To Give It Up” de Gaye.

Au tribunal, Williams a déclaré que “Got To Give It Up” de Gaye n’avait pas influencé le processus créatif derrière “Blurred Lines”, ni n’avait l’intention d’imiter ou de produire quelque chose de similaire à la musique de Gaye.

Cependant, dans l’interview mentionnée de GQ, qui a été publiée en octobre 2019, il a apparemment contredit les déclarations de la salle d’audience en admettant qu’il «inverse l’ingénierie» de la musique en disant: «J’ai fait ça dans« Blurred Lines »et j’ai eu des ennuis.»

Le dossier judiciaire poursuit en déclarant que les arguments de licenciement de Williams “manquent totalement de crédibilité” et que ses avocats “ont choisi d’ériger deux hommes de paille, puis de les abattre sans aborder les problèmes réels présentés”.

La première étape de la réponse de Williams a souligné que l’interview de GQ était un effort promotionnel et que si elle avait été soumise au tribunal, l’interview n’aurait pas affecté le résultat. (Williams et ses co-créateurs de «Blurred Lines» ont été reconnus coupables de violation du droit d’auteur, mais pas de violation intentionnelle, ce qui, entre autres, les aurait obligés à payer les frais juridiques de la succession Gaye.)

La réponse de la succession Gaye a affirmé qu’une telle spéculation n’était pas pertinente, car l’allégation de parjure elle-même est au centre de leur action en justice, et l’intention délibérée n’est pas la seule référence pour déterminer si une partie paiera les frais d’avocat de l’autre. Les avocats plaidant au nom de la famille Gaye ont écrit que «les intimés ne doivent pas avoir lu le dossier de déménagement».

Ensuite, l’équipe juridique de la succession Gaye (dirigée par Richard Busch) a réfuté l’affirmation de la partie adverse selon laquelle les commentaires de GQ (et le faux parjure) n’étaient pas liés au procès, déclarant que “rien n’était plus central dans l’affaire”.

Si l’affaire est entendue en justice, ce point pourrait fort bien affecter la décision du juge sur les frais de justice, a-t-on noté. Enfin, le document précise en détail pourquoi les avocats de la succession de Gaye pensent que les déclarations de Williams constituent une fraude.

Pharrell Williams n’a pas rendu public la réponse de suivi émise par la succession de Marvin Gaye. Plus tôt dans la journée, il a été annoncé que l’artiste se produirait au festival D.C. JAM le 4 juillet.