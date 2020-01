La succession de Michael Jackson et BMI étendent la représentation de leur catalogue

Le Michael Jackson Estate a signé un accord de renouvellement avec BMI pour continuer à représenter les droits d’exécution dans le catalogue de composition de Michael Jackson.

La nouvelle entente prolonge la relation ininterrompue de 41 ans de BMI avec le roi de la pop. La succession et l’IMC ont renouvelé l’accord pour la dernière fois en 2014.

Jackson a d’abord signé avec BMI au début de sa carrière solo. Ses crédits d’auteur-compositeur comprennent plus de 150 chansons, dont plus de 20 atteignent plusieurs millions de performances. Sa musique a atteint plus de 6,5 milliards de streams, et il reste l’un des artistes les plus populaires de tous les temps.

L’année dernière, le domaine Michael Jackson a fait face à plusieurs allégations d’agression sexuelle. Le documentaire Leaving Neverland sur HBO a déclenché plusieurs poursuites et soulevé des questions sur la relation de Michael avec les enfants.

Le domaine a également poursuivi Disney pour avoir utilisé des images de Jackson dans un film intitulé Les derniers jours de Michael Jackson. ABC appartenant à Disney a diffusé le documentaire sans avoir reçu l’autorisation d’utiliser les images de Michael Jackson. La succession s’est réglée avec Disney et a déposé une demande de rejet de cette poursuite.

Maintenant en 2020, une cour d’appel de Californie rouvre deux poursuites contre les hommes qui allèguent que Jackson les a abusés sexuellement. Le juge présidant l’affaire a annulé les précédents licenciements de poursuites intentées par James Safechuck et Wade Robson.

Les dossiers ont pu être rouverts en raison d’une modification de la loi californienne. L’amendement étend le délai de prescription pour les victimes d’abus sexuels sur enfants. Les victimes peuvent désormais poursuivre les coupables jusqu’à leur 40e anniversaire. Ces poursuites seront réexaminées plus tard cette année.

Pour l’instant, il semble que les allégations sexuelles qui réapparaissent n’ont pas trop entamé la valeur du Jackson Estate.

Alors que certains artistes comme Weird Al ont choisi de ne pas interpréter ses chansons basées à Jackson, le catalogue est plus rentable que jamais. BMI indique que les flux de musique à la demande du catalogue de Jackson ont augmenté de 23% cette année.

A propos de l’auteur