La tenue Dee Snider Dons de Twisted Sister ‘Stay Hungry’ pour attirer l’attention sur le soulagement des feux de forêt en Australie

Sœur tordue chanteur Dee Snider enfilé sa tenue classique de 1984 “Rester affamé” album pour attirer l’attention sur les ravages des incendies mortels dévastateurs à travers l’Australie, disant que les gens dans le pays “traversent l’enfer littéral en ce moment”.

Snider prendre à Instagram pour diffuser son message, en disant dans une vidéo: “Hé, tout le monde. C’est moi, Dee Snider de Sœur tordue. Évidemment, vous devez savoir cela, parce que je me suis habillé en plein 1984 officiel, original, O.G. SŒUR TORSADÉE «Restez faim» insignes juste pour attirer l’attention sur ce qui se passe en Australie. L’Australie a toujours été un pays incroyable pour moi et Sœur tordue – des gens incroyables là-bas, des gens formidables là-bas, et ils traversent un enfer littéral en ce moment. Nous devons tous envoyer de l’espoir, de l’amour, des prières et toute sorte d’aide possible. Il y a beaucoup d’endroits en ligne que vous pouvez visiter si vous voulez aider. Les gens meurent, les animaux meurent, les forêts sont détruites – des millions et des millions d’acres.

Il a poursuivi: “Donc, de moi à vous, c’est ma chanson comme elle devrait être chantée. D’autres l’ont mal chanté. C’est pour vous. Tous les Australiens là-bas, joignez-vous d’une seule voix et chantez avec moi. [Singing] «Nous n’allons pas le prendre, Mère Nature. Non, on ne va pas le prendre. Plus fort! Nous ne le prendrons plus. Continue à chanter. Continuez à vous battre. “

D’autres musiciens ont donné de l’argent aux secours des feux de brousse, notamment METALLICA, qui a promis plus de 500 000 $, Elton John, qui a promis 1 million de dollars, et Kylie Minogue, qui a promis 500 000 $.

Comme indiqué précédemment, l’affaire impliquant un politicien australien Clive Palmer et Sœur torduela chanson classique de “On ne va pas le prendre” sera jugé en octobre et devrait durer jusqu’à cinq jours. Snider devrait témoigner devant le tribunal.

Palmer adopté la mélodie et le rythme de “On ne va pas le prendre” dans ses publicités politiques pour le United Australia Party. Les publicités présentent un chanteur chantant le Sœur tordue la mélodie de la chanson avec les paroles: “L’Australie ne va pas la copier, pas l’Australie ne la copiera pas, les Australiens ne la copieront plus.”

Dans Sœur tordueest original, Snider chante: “Oh, nous ne le prendrons pas, non, nous ne le prendrons pas, oh nous ne le prendrons plus.”

Musique universelle, qui a acquis les droits de publication “On ne va pas le prendre” de Snider en 2015, a déposé une plainte pour violation du droit d’auteur contre Palmer en février 2019.

Sœur tordue l’a appelé quitte en 2016 après avoir terminé une tournée d’adieu du 40e anniversaire.



Ce qui se passe dans le feu ravagé l’Australie est une crise mondiale. Nous devons nous lever et crier NOUS NE VAIS PAS LE PRENDRE! Envoyez votre amour, vos prières, votre espoir et vos dons aux nombreuses organisations caritatives créées en ligne pour vous aider! #australiawildlife

