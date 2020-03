‘La Tesorito’ chante “Tusa” le deuxième jour d’EDC Mexico 2020

Le deuxième jour de EDC Mexico il a été rempli plus tôt que le premier, car vers six heures de l’après-midi, Cash Cash Il a pris la scène musicale sur la scène principale, l’autodrome Hermanos Rodríguez était déjà en train d’éclater. Ceux du New Jersey l’ont très bien fait, car ils ont soulevé leurs meilleurs morceaux et remixes avec des visuels qui nous ont aidés avec des paroles et des chorégraphies pour des chansons comme “Take Me Home” et “Lightning”. La même chose et il leur manquait un examen de ces remixes d’il y a 7 ans qui ont commencé à les placer comme une “promesse”, mais ce trio a été tiré au sort.

Les routes étaient pleines de gens prenant une photo dans les activations, les attractions du parc d’attractions et les scénarios d’arrière-plan, et bien … c’est très père et tout, mais ensuite vous ne saviez même pas où marcher pour ne pas obtenir dans les selfies et les photos des autres, car l’EDC était vraiment un photomaton géant. Il a été plus que prouvé que “s’il n’y a pas de photo, vous n’y êtes pas allé”. C’est comme une culture déchaînée. De plus, il y avait même des enfants escaladant des structures dangereuses juste pour l’image. Mais bon, je me sens déjà.

L’une des surprises les plus agréables a été la scène Bionic Jungle, où nous sommes tombés sur des décors un peu plus downtempo dans un décor qui nous faisait sentir dans la jungle, profitant de quelques arbres du circuit, avec d’excellents DJs dédiés à des décors plus éclectiques. Ce fut le cas de Zombies à Miami, qui avec des battements doux, a réussi à maintenir une ambiance enviable dans ce scénario. Et applaudissements ici aux responsables de la localisation et de la logistique de ce scénario car ils ont su profiter de tous les éléments naturels tels que les plantes et les arbres, pour en faire une jungle, une jungle bionique. Bravo

Paul Woolford Dans le Neon Garden, il a travaillé sur un ensemble techno de la vieille garde qui a plu à tous ceux qui sont passés. La scène la plus sobre du festival a été une bonne ambiance pour assister à ce set qui n’a pas perdu, en appliquant quelques chansons rétro pour échapper un peu à l’écoute de mix avec des tubes actuels. Mais cette «sobriété» de la scène était équilibrée avec un son de ceux-ci, sans crainte de faire des erreurs, nous pourrions dire que c’était l’un des scénarios qui était le mieux entendu, il y avait suffisamment de tours de retard dispersées dans l’espace avec des basses infâmes. Oui ça sonnait bien machin.

La nuit a transformé Stereo Bloom en un scénario qui ne convient pas aux épileptiques, comme Chris Schweizer, qui, basé sur la transe uptempo, a commencé à aider les gens à réchauffer les semelles pour les lâcher en peu de temps. Très bonne transe celle de ce DJ argentin de 24 ans, pas pour rien faisait déjà partie d’ASOT. Le même et ses visuels étaient à moitié obsolètes, mais son ensemble a compensé.

Chris Schweizer a fermé magistralement, tout son ensemble était un bijou. Énorme sur l’Argentine. 👏 pic.twitter.com/w9GX8INrh3

– Alexis Flores (@ Alikei05) 1 mars 2020

Dans le champ cinétique, Kayzo Il a écrasé tout le monde quand un mélange de hardcore, de métal et de dubstep a commencé à surprendre nos oreilles. Guitare solo dans un ensemble? Oui, cela peut être réalisé et bien, avec les lance-flammes de la scène fonctionnant à pleine capacité. Bien sûr, les metalheads ont passé un bon moment, car ce DJ a frappé des cris hardcore qui ne demandaient rien à des groupes comme Emery ou Chiodos.

Culture vintage On nous devait un peu. Avec une excellente sélection, l’erreur a été de nous faire attendre des gouttes éternelles qui ne correspondaient souvent pas à la chanson originale, ce qui nous a laissés suspendus pour chanter des chansons comme «Drinkee» de Soffi Tukker ou «Sweet Disposition» de Temper Trap. Il s’est beaucoup étiré pour laisser tomber une goutte, et c’est sûrement son style, mais bon, n’abusez pas mon frère. Des gens comme ça, il ne comprenait pas très bien et comment il perdait des gens, quand au début, il avait trop de bonbons dans la paume de sa main. Voici le test.

Aulaaaas @VintageCulture # EDCMexico2020 pic.twitter.com/tH2BJLrT7g

– Bora Fazer Vibezz! ⚡️ (@EletroVibez) 1 mars 2020

Duc Dumont a commencé sans préavis avec “Red Light Green Light”, track-track qui a mis les instructions pour la nuit, avec les visuels de la vidéo de la chanson à l’échelle géante. Sans abaisser le rythme pendant une seconde, Dumont a gardé les lignes de basse qui le définissent tout le temps, vivant les unes après les autres, dans un ensemble qui a été entendu plus dense que d’habitude. Il y avait une fin avec “Ocean Drive” et “Need U” qui a réitéré pourquoi nous faisions face à l’un des grands producteurs aujourd’hui.

Duc Dumont et Meduza 🤯🤯🤯🤯🤯.

Je garde cette vidéo du deuxième jour: pic.twitter.com/OXEU0t5Zzy

– José Raymundo Blas (@jrbebh) 1 mars 2020

Dans la tente du Neon Garden, nous avons pu voir comment Ghetto Kids testé la réponse du public avec “Mamarre», Et oui, à EDC tous les genres conviennent, donc les gens ont atteint le sol et tard dans la nuit. Et en parlant de genres urbains, que diriez-vous de «La Tesorito» chanter «Tusa» sur la scène Two Xs… vous ne me croyez pas? Exécutez une bande vidéo.

Surprise! Laura León a fait une apparition surprise au #EDCMexico Cantó Suavecito et sa version de Tusa pic.twitter.com/GUUmjdWRdI

– Le Soleil du Mexique (@elsolde_mexico) 1 mars 2020

Choses que je ne savais pas dont j’avais besoin: Laura Leon chantant Tusa pic.twitter.com/0nip7XMDik

– Untel (@AxelCatete) 1 mars 2020

Le moment fort de la deuxième journée d’EDC a été Fête des couteaux. Les Australiens ont une connaissance brutale de leur résistance au Mexique, donc leur dubstep terrifiant nous a amenés là où ils nous voulaient. Des visuels d’Halloween sur mesure ont été combinés avec des fréquences très hautes et très basses qui nous ont laissé tourner la tête. Ajoutant une semaine de tacos et de gens sympathiques, ils ont lancé “Bonfire” et “Internet Friends” avec violence, vraiment sans enregistrer un seul échantillon ou remix que nous aurions manqué. Ils ont déjà raté ce puissant duo, rappelez-vous qu’ils sont venus il y a quelques années au Pepsi Center WTC.

J’ai enfin revu @knifepartyinc et ils ne savent pas quelle attaque. Applaudissements pour avoir pris le temps de remercier le Mexique juste avant de laisser tomber la goutte sur “Internet Friends”. Le meilleur le deuxième jour de # EDCMéxico pic.twitter.com/c8vE8k9T2t

– Ils me disent Pepe (@JCFigueroa_) 1 mars 2020

Il vaut la peine de noter son remix de “Save The World” par Swedish House Mafia. Mais surtout, comment ils se sont donné un espace pour remercier le Mexique juuuusto avant de laisser tomber la goutte dans “Internet Friends”. Irréel.

Et voici son remix de «Save the World» de l’éternelle maison suédoise Mafia. # EDCMexico pic.twitter.com/C3Px5jlm7Y

– Ils me disent Pepe (@JCFigueroa_) 1 mars 2020

La fermeture du Circuit Grounds a entraîné la sélection de Diplo, qu’avec un poncho avec le drapeau du Mexique et son chapeau de cowboy classique, il a fait un ensemble personnalisé pour EDC Mexico 2020, avec des bijoux locaux comme “El Baile del Perrito” et “Mesa Que Más Clap”, oui, avec un fonds dubsteppero qui a grimpé les rochers à un autre niveau. Des clins d’œil tout au long de sa carrière mêlés les uns aux autres, sans rythme ni règles de genre, nous ont gardés attentifs à ce que le créateur Major lazer.

Cet ensemble est facilement passé du hip hop au dubstep, au cumbias et au moombathon, alors Diplo nous a rattrapés et ne nous a pas laissé distraire, montrant qu’il connaît assez bien son public. Oh … et pour le faire passer après Tes La Tesorito “, ce producteur a également interprété” Tusa “. Mais la réalité est qu’elle a allumé plus Laura León … la même chose pour la différence d’audience de chaque scénario.

Correction de Diplo en touchant Tusa et votre vie recommence 🤩 pic.twitter.com/oOHDAWeLHR

– Sebastián Andreani (@ SebastinAndrea3) 1 mars 2020

Le scénario Wasteland est la maison des genres les plus coincés: le hardstyle et le dubstep sont présentés parmi des conteneurs industriels qui aident à agir comme Zomboy Ils ont l’air incroyable. La fermeture pour les plus denses était imbattable, puisque ce producteur anglais apporte des sorties comme «Battlefields» que l’on entendait pour la première fois, entre lasers et un éclairage complètement vert. Un autre coincé, mais bien que peu.