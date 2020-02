La tête de la machine annule le concert de Pontiac en raison de la grippe et de l’angine streptococcique

TÊTE DE LA MACHINE a été contraint d’annuler son concert ce soir (vendredi 14 février) au Crofoot de Pontiac, Michigan, à la suite de deux frontman Robb Flynn et guitariste Logan Mader souffrant de grippe et d’angine streptococcique. En plus, Flynn a été diagnostiquée au stade précoce de la pneumonie.

Dit le groupe: “Nous chercherons à reprogrammer à l’automne. Nos excuses pour la gêne occasionnée.”

Flynn a également publié un message vidéo expliquant son état de santé. Il a dit (voir ci-dessous): “Je viens de sortir du médecin. J’ai une angine streptococcique et le début d’une pneumonie.

“Malheureusement, nous allons devoir annuler le spectacle de ce soir à la salle de bal Crofoot à Pontiac, Michigan. Et je suis vraiment désolé. Je sais que cela s’est produit l’année dernière aussi, à Détroit, donc je me sens très merdique à ce sujet.”

“Je vais me reposer. Nous avons chargé un tas de trucs ici, et je vais essayer de me reposer autant que possible pour faire jouer Chicago.”

“Après avoir passé presque toute la nuit enveloppé dans mon sweat à capuche sous les couvertures tremblant pendant des heures, je [knew] il se passe quelque chose ici. Et en fait, je voulais pisser, et je me suis effondré près des toilettes et j’ai littéralement dû ramper vers le lit sur mes mains et mes genoux. Donc je suis plutôt malade.

“Encore une fois, je suis désolé, Pontiac.”

La jambe nord-américaine de TÊTE DE LA MACHINEtournée du 25e anniversaire du premier album du groupe, “Burn My Eyes”, a débuté à Phoenix le 16 janvier et devrait se terminer au légendaire Fox Theatre à Oakland, en Californie, le 21 février et à House Of Blues à Anaheim, en Californie, le 22 février. Chaque spectacle du trek comprend deux parties: la première partie voit Flynn et bassiste Jared MacEachern jouer aux côtés de nouvelles recrues, guitariste polonais Wacław “Vogg” Kiełtyka (DÉCAPITÉ) et batteur britannique Matt Alston (DIABLERIE, FRONT EST); tandis que la deuxième partie présente “Burn My Eyes” joué dans son intégralité pour la première fois, avec le batteur original Chris Kontos et Mader se joindre à.



En raison de la grippe de Logan et de Robb, l’angine streptococcique (et Robb avec le début d’une pneumonie) ce soir à Pontiac à @thecrofoot a été annulé. Nous chercherons à reporter à l’automne. Nos excuses pour tout inconvénient.

Publié par Machine Head le vendredi 14 février 2020

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).