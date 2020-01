La thématique libère l’économie des créateurs de contenu pour les artistes

La dernière fois que nous avons fait un reportage sur Thematic, la société avait généré plus d’un milliard de pièces de chansons pour ses artistes.

Maintenant, ce nombre a dépassé 2,5 milliards, ce qui n’est qu’une des nombreuses statistiques impressionnantes partagées par la société cette semaine. Tout cela fait partie d’un écosystème collaboratif qui se concentre sur l’alimentation de l’économie des créateurs UGC trouvée sur des plateformes comme YouTube et Instagram, tout en supprimant les licences des mines terrestres.

Et pour quiconque travaille dans les mauvaises herbes de plates-formes comme YouTube, se «démonétiser» est toujours un danger caché. Étant donné l’extrême obscurité des licences musicales, elle peut facilement frapper les créateurs de contenu les plus diligents, même ceux qui travaillent avec des bibliothèques «libres de droits» (y compris celles de YouTube).

C’est là que Thematic est intervenu. La co-fondatrice Michelle Phan a construit l’une des chaînes les plus réussies de YouTube, mais en 2014, elle s’est retrouvée à lutter contre Ultra Records pour la musique qu’elle pensait être correctement effacée (et d’ailleurs, des artistes Ultra comme Kaskade l’ont fait ).

Quelques années plus tard, Thematic résout les problèmes de licence qui énigment YouTube et d’autres plateformes. Le résultat est un espace sécurisé de licence pour les créateurs de contenu qui vise à démocratiser la distribution de musique au-delà des canaux prédéfinis comme Spotify, tout en augmentant l’engagement des fans et les conversions dans le processus. Les artistes sont présentés par des influenceurs, qui jouent en toute sécurité de la musique thématique tout en stimulant les carrières musicales.

“La plate-forme thématique me permet d’améliorer la qualité créative de mes vidéos sans les inquiétudes liées aux droits d’auteur. En tant que créateur, je me concentre à permettre à mon art d’atteindre son potentiel tout en collaborant avec des artistes musicaux qui souhaitent faire de même », nous dit la créatrice de contenu Hailey Sani.

Le franchissement de la barre du milliard a été une réalisation majeure pour la startup, bien que seulement six mois plus tard, le nombre d’auditeurs ait dépassé 2,5 milliards.

Selon le cofondateur et PDG de Thematic, Marc Schrobilgen, Thematic a également converti plus d’un million d’auditeurs en nouveaux fans pour ses artistes.

Le concept a déjà séduit Lauv, Dylan Rockoff, Lexy Panterra, Gabrielle Aplin, Skylar Stecker et Qveen Herby, avec près de 300 artistes actifs et 30 000 créateurs de contenu actuellement sur la plateforme.

«En tant qu’artiste indépendant, il peut être très difficile de faire en sorte que votre musique atteigne de nouveaux publics de manière organique. J’ai trouvé que Thematic était un excellent moyen de diffuser ma musique grâce au pouvoir des créateurs numériques, et je me suis aussi fait de nouveaux amis en cours de route », raconte la chanteuse / compositrice indépendante Elli Moore.

Il existe également une campagne de financement participatif qui a dépassé son montant minimum de financement de 50 000 $ au cours de ses deux premières semaines. Ce cycle de microfinancement a été généré par près de 190 bailleurs de fonds, principalement constitués des utilisateurs actuels de Thematic, bien que nous supposions que de plus grands investisseurs finiront par rejoindre le parti. Déjà, Thematic a été accepté dans le programme d’accélération de 500 Startups, et la société a également uni ses forces avec DMN pour étendre davantage ses sources de revenus aux artistes.

Thematic peut suivre le succès des artistes en regardant les flux résultants sur Spotify et Apple Music.

Mais au lieu de chercher des listes de lecture, Thematic essaie de créer un modèle plus avantageux pour les artistes.

Spotify a le pouvoir d’augmenter considérablement le succès d’un artiste, simplement en ajoutant cet artiste à une liste de lecture fortement abonnée. Mais ce «succès» est souvent caractérisé par de nombreux «auditeurs vides» pour les artistes – avec l’engagement des fans manquant et les tournées qui en résultent peu fréquentées. Mais que se passe-t-il si la musique est mieux adaptée aux données démographiques ciblées, sur des chaînes d’influence déjà très engagées avec leur public?

Schrobilgen a souligné un processus d’appariement entièrement différent à Thematic. Au lieu de placer une chanson sur “Today’s Top Hits”, l’équipe de Thematic mélange des algorithmes et une curation pour faire correspondre la musique au contenu de ses créateurs. Cela peut impliquer d’envoyer des recommandations à un influenceur en fonction des synchronisations précédentes, des préférences du créateur ou simplement des préférences d’écoute de l’influenceur.

Le résultat est une démographie plus étroitement liée pour l’artiste, le créateur obtenant une musique mieux adaptée (et aucun problème de licence). C’est la victoire de premier niveau que Thematic pousse, bien que les artistes participants puissent ensuite tirer parti des campagnes réussies qui en résultent.

«Rien n’a été plus monumental dans la croissance constante et régulière de mes auditeurs, abonnés, téléspectateurs et engagement tout comme Thematic. Ils ont comblé une lacune dans l’industrie de la musique et des influenceurs dont la plupart ne réalisent même pas l’existence », nous a expliqué la chanteuse / compositrice Madeline Lauer.

«Les influenceurs qui aiment et choisissent ma musique ont généralement un public qui correspond à mon propre public cible. Lorsque les téléspectateurs aiment et veulent savoir quelle chanson joue dans une vidéo, tout ce qu’ils ont à faire est de regarder et de voir quel artiste et quelle chanson sont étiquetés. Naturellement les menant à mes plateformes pour me découvrir en tant qu’artiste de façon organique. »

Les correspondances audiovisuelles réussies améliorent les vidéos, mais elles peuvent également générer des données pouvant être exploitées dans des accords de synchronisation lucratifs.

Cela facilite également le travail de présentation aux services de streaming, tout en générant des analyses sur ce que les fans aiment réellement.

Un exemple de cela vient de l’artiste thématique Tessa Violet (photo ci-dessus), qui a réussi à tirer parti d’une offre libre de droits de sa chanson «Crush» sur YouTube et Instagram. Cela a rapidement mis les roues en marche pour l’inclusion dans les listes de lecture Spotify les mieux classées et l’artiste de YouTube sur le programme Rise, et finalement en tête d’affiche de sa propre tournée.

Maintenant, Thematic dépasse YouTube et Instagram.

Bien sûr, les deux sont des éléments extrêmement importants de l’économie créatrice de l’UGC. Mais de plus en plus, ils ne sont pas les seuls. En conséquence, Thematic se concentre sur la tarte entière, avec des méga-plateformes comme TikTok, des podcasts et même des réseaux autonomes comme Peloton qui font partie de la construction plus large.

Tout récemment, les placements sécurisés de Thematic sur l’influenceur TikTok représentent une chanson de l’artiste Benee. Le titre, “Glitter”, a depuis attiré une audience de plus de 22 millions de téléspectateurs, avec plus de 1,1 million de vues et 90 000 cœurs. Au total, près de 450 000 vidéos de fans utilisant la chanson ont été créées. C’est même devenu un défi de danse virale, avec des méga-influenceurs comme Sarah Magusara popularisant la piste.

Dans le cas de Benee et de Violet, il y a une rue à double sens. Schrobilgen a noté que les musiciens sont également des influenceurs – et l’ont toujours été. Mais ce fandom n’est tout simplement pas exploité efficacement, en particulier avec une telle concentration sur les plates-formes de diffusion en continu.

Un endroit où les fandoms sont exploités efficacement est cependant l’Asie. BTS et d’autres groupes de K-pop à méga succès viennent rapidement à l’esprit, avec des artistes développant des fanbases fanatiques puis établissant des liens solides avec eux.

“Tout est question de fandom”, a expliqué Schrobilgen. «Vous voyez un énorme changement dans le monde de la musique. L’UGC est désormais le principal moteur de création de la base de fans d’un artiste et les données qui l’accompagnent sont exploitées pour monétiser la marque personnelle de l’artiste. »

Maintenant, Thematic espère amener cette mentalité ultra-réussie en Occident. Et développez une plate-forme qui met l’accent sur le fandom avant les listes de lecture et les autres points de croissance traditionnels des artistes.