La tournée 1975 annonce 2020 avec Phoebe Bridgers et Beabadoobee

Frais de laisser tomber leur tout nouveau single «Moi et toi, chanson ensemble» de leur quatrième album à venir, Notes On A Conditional Form, The 1975 a annoncé une énorme tournée nord-américaine ce printemps.

Coïncidant avec la sortie de l’album le 24 avril, le groupe prendra la route le 27 avril à Houston, au Texas, avant de se terminer le 11 juin à Duluth, en Géorgie. Rejoignez-les sur la tournée est un autre artiste britannique et son coéquipier Dirty Hit beabadoobee, ainsi que l’acteur indie culte Phoebe Bridgers.

La tournée 2020 comprend également des arrêts au Forum de Los Angeles, au Madison Square Garden de New York et au Budweiser Stage de Toronto.

// N O R T H A M E R I C A N T O U R – P R E O R D E R A L B U M F O R G E N E R A L A D M I S S I O N T I C K E T P R E S A L E // L O V E https://t.co/QZsuXyUhbS pic.twitter.com/RgNjw

– Le 1975 (@ the1975) 17 janvier 2020

Le groupe s’est également engagé à planter un arbre pour chaque billet vendu. La tenue de Manchester a toujours été très respectueuse de l’environnement, elle s’est récemment associée à la militante écologiste Greta Thunberg pour réutiliser leur ancien merch de tournée avec de nouveaux logos liés à leur nouvel album. Thunberg apparaît également sur le morceau ‘The 1975’ qui figurera également sur le nouvel album.

Le chanteur de 1975 Matt Healy est également apparu dans l’émission de radio Beats 1 de Matt Wilkinson aujourd’hui, où il a donné un aperçu de leur nouveau single.

“Nous sommes un peu comme des frères”, a déclaré Healy. “Nous avons une chanson intitulée” Girls “, et je voulais juste écrire une chanson sur à quel point j’aimais mes amis, et je voulais que les gens aient une chanson qui ressemble à une chanson d’amour pour leurs amis.”

Le groupe a également confirmé qu’il ne jouerait pas à Glastonbury cette année. Dire à Wilkinson: «Non, nous n’allons pas faire les gros titres. Mais Glastonbury est passionnante cette année. J’en sais beaucoup.… J’ai entendu des histoires incroyables et des choses incroyables, et je vais y aller en tant que parieur. Ça va être méchant. Peut-être que je vais me lever et faire un petit set acoustique avec Stone Temple [Pilots]. “

Visitez le site officiel de l’artiste pour plus de détails sur les billets et consultez l’itinéraire de la visite ci-dessous.

Tournée nord-américaine de 1975

avril

27 – Houston TX, Cynthia Woods Pavilion

29 – Austin TX, Ampithéâtre Austin360

Mai

02 – Dallas TX, Dos Equis Pavilion

03 – El Paso TX, Don Haskins Center

05 – Phoenix AZ, Gila River Arena

07 – Los Angeles CA, Le Forum

08 – Irvine CA, Amphithéâtre FivePoint

11 – Morrison CO, Amphithéâtre de Red Rocks

13 – Omaha NE, arène Baxter

14 – St. Louis MO, Enterprse Center

16 – St. Paul MN, Xcel Energy Center

18 – Milwaukee WI, Forum Fiserv

19 – Columbus OH, Schottenstein Center

21 – Toronto ON, Budweiser Stage

23 – Washington DC, l’hymne

26 – New York NY, Madison Square Garden

29 – Hanover MD, The Hall at Live! Casino et hôtel

juin

02 – Pittsburgh PA, Peterson Events Center

03 – Cleveland OH, Rocket Morgage FieldHouse

05 – Virginia Beach VA, Ampitheatre de prêts immobiliers pour anciens combattants United

06 – Charlotte NC, Spectrum Center

08 – Jacksonville FL, Daily’s Place

09 – Miami FL, Bayfront Park Ampitheater

11 – Duluth GA, Infinite Energy Center