La tournée désastreuse de Madame X sur Madonna est officiellement annulée

La désastreuse tournée “Madame X” de Madonna est terminée – les derniers spectacles ont été annulés en raison de problèmes de coronavirus.

La chanteuse de 61 ans a eu deux représentations finales à Paris au Grand Rex du 10 au 11 mars. Les deux émissions sont désormais répertoriées comme annulées sur son site officiel.

Live Nation a confirmé que l’annulation est due à des restrictions imposées sur l’épidémie de coronavirus. La France a interdit les rassemblements de plus de 1 000 personnes pour tenter de contrôler la propagation des cas de coronavirus.

“Suite à une notification officielle du Bureau de la police ce matin interdisant tous les événements avec une audience de plus de 1 000 spectateurs – Live Nation regrette d’annoncer que les deux dernières représentations de la tournée Madame X sont annulées”, indique le communiqué.

Les deux dernières représentations de cette tournée ont déjà été reprogrammées une fois après que Madonna a été blessée.

Dans l’ensemble, plusieurs dates de tournée ont été annulées lors de cette tournée désastreuse d’une tournée. Madonna n’a pas encore parlé de l’annulation, mais elle trouve probablement le timing très pratique.

La chanteuse a déclaré qu’elle était obligée de subir six heures de réadaptation chaque jour où elle se produisait. Ses médecins lui ont recommandé d’arrêter de faire des spectacles consécutifs et de s’accorder une journée de repos.

SXSW est le premier grand festival à annuler son événement – mais d’autres spectacles sont suspendus par un fil. Coachella, Stagecoach et Glastonbury sont tous confrontés à des pressions pour annuler cette année.

La tournée «Madame X» n’a pas été sans problèmes depuis son lancement l’année dernière.

Madonna a été forcée d’annuler plusieurs spectacles aux États-Unis à Boston et à Miami. À la fin d’un de ses derniers concerts à Paris, elle a raté la chaise et est tombée par terre provoquant une autre annulation. Le chanteur s’appuie sur des genouillères et une canne pour marcher, alors peut-être qu’une tournée de 79 dates était un peu trop.

Au total, 14 spectacles ont été annulés aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Portugal et en France. Madonna a dit qu’être forcée d’annuler ses émissions est «une sorte de punition pour moi».