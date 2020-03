La tournée européenne de Lamb Of God “State Of Unrest” avec Kreator a été reportée

AGNEAU DE DIEUest annoncé précédemment “État d’agitation” Tournée européenne avec KREATOR et VOYAGE ÉLECTRIQUE a été reportée à la suite de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Le trek devait démarrer le 27 mars à Stockholm, en Suède, et se terminer le 25 avril à Londres, en Angleterre.

AGNEAU DE DIEU a annoncé le report de la tournée dans un article sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée. Le groupe a écrit: “Malheureusement, notre prochaine tournée européenne / britannique sera reportée en raison des diverses interdictions de rassemblements publics et des restrictions de voyage. Nous ne voudrions pas non plus mettre les fans, l’équipe ou les groupes en danger ou risquer de propager davantage le virus Nous travaillons activement pour reprogrammer la tournée avec KREATOR et VOYAGE ÉLECTRIQUE et annoncera les dates reportées dès que possible. Conservez votre billet pour les dates reportées. Nous avons hâte de retourner en Europe dans un avenir proche. “

AGNEAU DE DIEUnouvel album éponyme sortira le 8 mai via Records épiques aux États-Unis et Dossiers d’explosion nucléaire en Europe. Le suivi de “VII: Sturm Und Drang” Des marques AGNEAU DE DIEUpremiers enregistrements avec Art Cruz, qui a rejoint le groupe en juillet dernier en remplacement du batteur fondateur du groupe, Chris Adler.

KREATOR a joué son premier spectacle avec le nouveau bassiste du groupe, Frédéric Leclercq, en octobre dernier à Santiago du Chili.

Avant de rejoindre KREATOR, Leclercq est devenu célèbre grâce aux métallurgistes de puissance extrême basés au Royaume-Uni FORCE DU DRAGON pour qui il s’est occupé des basses de 2005 à août dernier.

KREATOR a sorti son dernier album, “Dieux de la violence”, début 2017.



