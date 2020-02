La tournée Hold Steady Announce

Les Hold Steady partent en tournée. La Constructive Summer Tour comprend des dates aux États-Unis en juin et quelques autres dates en septembre. Découvrez leur affiche de la tournée ci-dessous et prenez vos billets ici. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

L’année dernière, le Hold Steady a sorti son nouvel album Thrashing Thru the Passion. Le groupe a interprété la chanson thème Squidbillies pour la finale de la saison 12 de l’émission.

Lisez le reportage de Pitchfork de 2014 «Nuits massives: dix ans de maintien».

