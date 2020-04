La tournée japonaise d’Iron Maiden en mai 2020 a été officiellement annulée

IRON MAIDEN a été contraint d’annuler sa tournée japonaise annoncée précédemment en raison de la pandémie de coronavirus qui balaie le monde.

Les légendes britanniques du heavy metal ont annoncé l’annulation dans un article sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée.

Le groupe a écrit: “Nous avons été informés par notre promoteur japonais, Creativeman Productions qu’ils annulent tous leurs spectacles d’artistes internationaux au Japon jusqu’au 31 mai. IRON MAIDEN les spectacles n’auront donc pas lieu à Tokyo les 19 et 20 mai et à Osaka le 22 mai.

“Veuillez consulter la déclaration complète du Promoteur ci-dessous. Nous adressons nos meilleurs vœux au peuple japonais et à tous nos fans là-bas.”

Creativeman Productions‘se lit comme suit: “Annonce concernant tous les spectacles d’artistes internationaux programmés jusqu’au 31 mai 2020.

“Au milieu de l’épidémie de COVID-19, tous les spectacles d’artistes internationaux programmés jusqu’au 31 mai 2020 seront soit annulés soit reportés.

“Certaines des tournées d’avril à mai dont le statut n’a pas encore été officiellement annoncé ne se produiront toujours pas pendant cette période. Et pour les personnes sans statut, nous serons bientôt en mesure d’annoncer s’il est annulé ou reporté. Nous sont en discussion en ce moment, et nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Dans tous les cas, veuillez conserver vos billets, car vous en aurez besoin pour le remboursement.

“Nos pensées et nos prières aux victimes et à leurs familles.

“Soyez prudent et restez vigilant.”

Le mois dernier, IRON MAIDEN a annoncé l’annulation de ses concerts en Australie et en Nouvelle-Zélande.

JEUNE FILLEtournée australienne avec des invités spéciaux KILLSWITCH ENGAGE devait débuter le 1er mai à Perth et se terminer le 11 mai à Melbourne.

IRON MAIDEN Selon certaines rumeurs, le travail sur un nouvel album studio devrait être terminé plus tard cette année. Les légendes britanniques du heavy metal n’ont publié aucune nouvelle musique depuis 2015 “Le livre des âmes” LP, enregistré fin 2014 à Paris, France avec un producteur de longue date Kevin “Caveman” Shirley.

Si les rapports d’un nouveau JEUNE FILLE est vrai, il marquera le 17e effort du groupe et le sixième produit par Shirley, qui a travaillé avec JEUNE FILLE au cours des deux dernières décennies.

“Le livre des âmes” était le plus long JEUNE FILLE album, cadencé à 92 minutes, avec des paroles fortement basées sur les thèmes de la mort, de la réincarnation, de l’âme et de la mortalité.



