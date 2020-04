La tournée printemps 2020 de Pretty Reckless est reportée à septembre / octobre

THE PRETTY RECKLESSLa tournée de mai 2020 annoncée précédemment a été reportée à septembre / octobre.

Chanteur Taylor Momsen a déclaré dans un communiqué: “La santé et la sécurité de tous ceux qui assistent à nos salons sont notre priorité numéro un. En raison de la pandémie de COVID-19, THE PRETTY RECKLESS les dates retenues pour mai 2020 ont été reportées. Tous les billets restent valables pour les nouvelles dates. D’autres questions ou préoccupations peuvent être adressées au point de vente. Restez en sécurité. “

Des dates de tournée:

14 septembre – New York, NY – La salle de bal Bowery



22 septembre – Washington, DC – U Street Music Hall



25 septembre – Cambridge, MA – The Sinclair



02 octobre – Atlanta, GA – The Masquerade



03 octobre – Nashville, TN – The Cowan



05 octobre – Chicago, IL – Bottom Lounge



08 octobre – Des Moines, IA – Wooly’s

En février dernier, Momsen dit que THE PRETTY RECKLESS‘nouvel album était “presque terminé”, et elle a décrit les chansons comme “incroyablement personnelles.”

THE PRETTY RECKLESSLe quatrième LP se profile comme la sortie la plus personnelle du groupe et emmènera les auditeurs de l’obscurité vers la lumière comme ils le peuvent. Il présentera également des collaborations à ne pas manquer avec plusieurs artistes emblématiques.

THE PRETTY RECKLESS est géré par David Sonenberg et Erica Ramon pour DAS Communications Ltd.

