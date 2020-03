La tournée qui retarde la tournée britannique et irlandaise après une épidémie de coronavirus

The Who a annoncé qu’il reportait sa prochaine tournée au Royaume-Uni à la suite de l’épidémie mondiale de coronavirus.

Le groupe devait commencer sa dernière tournée dans l’arène Lundi 16 mars prochain au Manchester Arena, la course devant également inclure une exposition spéciale au Royal Albert Hall de Londres le 28 mars dans le cadre des spectacles annuels du Teenage Cancer Trust.

Une déclaration officielle publié par The Who ce matin, 12 mars, se lit comme suit: «Après mûre réflexion, c’est avec beaucoup de regret que The Who a reporté sa tournée au Royaume-Uni, qui doit commencer lundi 16 mars prochain à Manchester à la Manchester Arena et se terminer à la Wembley SSE Arena. le 8 avril. Les dates seront reportées à la fin de l’année. Tous les billets seront honorés. »

“La sécurité des fans de Who est primordiale et compte tenu des inquiétudes croissantes concernant les coronavirus, le groupe a estimé qu’il n’avait pas d’autre choix que de reporter les émissions par précaution.”

Roger Daltrey a assuré les fans dans la déclaration que les spectacles «se produiront certainement et que ce sera peut-être la dernière fois que nous ferons une tournée de ce type, alors gardez ces billets, car les spectacles seront fantastiques».

Pete Townshend a ajouté que le groupe “n’était pas parvenu à cette décision facilement, mais étant donné les inquiétudes concernant les rassemblements publics, nous ne pouvions pas aller de l’avant”.

La déclaration officielle du groupe conclut: “Malheureusement, The Who ne pourra pas non plus se présenter au Royal Albert Hall le 28 mars dans le cadre des spectacles annuels du Teenage Cancer Trust, mais a l’intention de reporter ce spectacle également, avec d’autres nouvelles à suivre.”

Vous pouvez voir ci-dessous les dates de la tournée affectée par Who:

Mars:

16 – Manchester, Arena

18 – Dublin, 3 Arena

21 – Newcastle, Utilita Arena

23 – Glasgow, SSE Hydro Arena

25 – Leeds, First Direct Arena

28 – Londres, The Royal Albert Hall

30 – Cardiff, Motorpoint Arena

Avril:

1 – Birmingham, Resorts World Arena

3 – Nottingham, Motorpoint Arena

6 – Liverpool, M&S Bank Arena

8 – Londres, SSE Wembley Arena.

Écoutez le meilleur des Who sur Apple Music et Spotify.