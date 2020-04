La tournée Westlife 2020 est-elle annulée? Des fans inquiets après une récente déclaration – HITC

Un certain nombre d’événements ont été affectés, mais la tournée Westlife 2020 est-elle annulée?

Alors que le Royaume-Uni reste bloqué, de plus en plus de personnes se demandent si les événements pour lesquels ils ont acheté des billets auront lieu.

Il y a quelques semaines, Boris Johnson a demandé au public de se conformer aux directives du gouvernement, ne quittant la maison que pour acheter des produits essentiels aussi rarement que possible et travailler, mais uniquement si cela était absolument nécessaire. Ceux qui ne sont pas classés comme des travailleurs essentiels travaillent bien sûr à domicile ou ont été mis en congé.

L’objectif est d’empêcher COVID-19 d’atteindre les ménages non affectés. En conséquence, moins de personnes seront à risque et il y aura moins de pression sur les services de santé.

Le verrouillage devrait se poursuivre pendant encore quelques semaines jusqu’à ce que la situation soit à nouveau révisée, mais il n’y a aucune certitude quant au moment où les restrictions seront levées.

Un certain nombre d’énormes événements estivaux ont déjà été annulés ou reportés et nous soupçonnons que de nombreux autres organisateurs se rapprochent de la façon de diffuser la nouvelle.

Alors, comment la tournée Westlife a-t-elle été affectée?

La tournée Westlife 2020 est-elle annulée?

Non, la tournée 2020 de Westlife n’est pas annulée. Cependant, un certain nombre de festivals auxquels ils devaient se produire ont été reportés ou annulés en raison de la pandémie de COVID-19.

Dans une récente déclaration publiée le jeudi 9 avril 2020 sur la page Twitter du groupe, ils ont déclaré: «Nous sommes désolés d’apprendre qu’en raison de la crise actuelle, le Scarborough Open Air Theatre, le York Festival et le Lytham Festival ne se poursuivront pas cette année. “

Quant à la question des remboursements, ils ont abordé: «Veuillez vous référer aux sites Web des sites et des festivals pour plus de détails. Les fans avec des billets auront droit à un remboursement complet pour ces spectacles annulés. “

De nombreux grands événements musicaux ont pris la décision difficile d’annuler, de Glastonbury au festival de l’île de Wight, donc la nouvelle n’est peut-être pas trop surprenante. Cependant, la mise à jour a inquiété beaucoup de leurs autres dates de tournée à venir.

Ils comprennent cela, concluant la déclaration par: «Nous travaillons actuellement avec nos promoteurs en ce qui concerne les autres spectacles que nous avons prévus pour juin et juillet et nous espérons avoir des nouvelles à ce sujet très bientôt. La sécurité de nos fans et de nos équipes est de la plus haute importance. »

Les fans de Westlife affluent sur Twitter

Un certain nombre de fans de Westlife se sont tournés vers Twitter pour donner leur avis sur la prochaine tournée. Il est très probable que les dates soient reportées car une forte fréquentation est attendue.

Découvrez une sélection de tweets:

