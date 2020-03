La transition que pourrait avoir la musique live après le coronavirus

Il n’y a aucun moyen de décrire avec précision ce que nous ressentons en voyant un concert en direct. Le plus proche serait de dire que vous ressentez une vague d’émotions différentes attaquer, lorsque certaines personnes sur scène jouent de leurs instruments et chantent des paroles qui atteignent les plus sensibles.

De plus, nous attendons des mois et parfois des années (ou carrément nous attendons) pour que les chansons que nous aimons le plus prennent vie devant nous et, pendant quelques heures, nous oublions tout et profitons de ce moment appelé bonheur. L’expérience se termine lorsque vous achetez une chemise que vous porterez jusqu’à ce qu’elle se désagrège ou un autre souvenir que vous aurez avec vous jusqu’à la tombe.

Cela nous suffit, mais tout ce que nous aimons est en pause.

Les menaces pesant sur les concerts de personne à personne font le tour de la scène depuis un certain temps. Rappelons qu’à Coachella 2012, le Dr Dre et Snoop Dogg ont décidé d’inviter Tupac Shakur sur scène, le ramenant de l’au-delà pour quelques chansons:

Le lendemain, des propositions de fans se sont déchaînées pour ramener au format numérique plusieurs artistes qui se sont manifestés, et la vérité est que jusqu’à présent, cela a été un échec total. De plus, ceux qui ont essayé de le faire ont fini par planifier des fiascos comme la tournée de Frank Zappa sur un écran qui n’avait pas l’air si beau, et même annulé sur CDMX.

Et comme il ne manque jamais un imbécile, BASE Holograms a déjà “bookeadas” les images de Maria Callas, Buddy Holly, Roy Orbison et Whitney Houston pour leurs prochaines tournées en 2020 et 2021. La vérité est que Holly pourrait lui donner un peu de chagrin inconscient pour certains, avec des mouvements et des costumes exagérés, mais Orbison n’a pas tout à fait tort.

Pour les vrais fans du concert en direct, les hologrammes restent une option alternative qui n’a pas cette âme et cette sueur à chaque mouvement sur scène, mais, Et si le groupe était totalement virtuel? Ah, cette voie a également été explorée.

Par exemple, Hatsune Miku est une pop star japonaise entièrement virtuelle, qui hérite des idées de groupes pionniers comme Gorillaz, dont on se souvient de cette présentation qui combine de vrais membres et d’autres sur les écrans.

Ajoutez à cela qu’en 2016, Live Nation a diffusé des concerts de réalité virtuelle qui vous ont même emmené dans les coulisses, par exemple de Slash, et vous n’avez même pas eu à quitter votre maison, à vous inquiéter d’arriver à l’événement ou à ne pas laisser le billet (cela nous est arrivé à tous).

Comme si cela ne suffisait pas, Grimes a déclaré dans un podcast à la fin de l’année dernière que la musique live sera obsolète dès que tout le monde poursuivra un monde sans défauts et sans faux. La vérité fait mal et nous fait penser à ce que nous recherchons dans les médias artistiques, que ce soit les “happy errors” de Bob Ross ou des présentations impeccables dans lesquelles il n’y a pas d’erreur, comme MC Dinero. PLOP!

Une autre situation est l’environnement, car Tame Impala a annoncé une alliance avec Reverb pour réduire l’impact de leurs présentations et des plus radicales, ColdplayIls ne partiront pas en tournée avec la vie quotidienne.

Aujourd’hui, entrant dans la scène pour éviter la contagion du coronavirus, de nouvelles options de nos musiciens préférés sont présentées. L’enseignant Jorge Drexler Il a déjà donné un concert complet devant un théâtre vide, et nous pensons qu’il ne sera pas le dernier à le faire. Jamie Cullum et son piano rebelle a également fait leur truc, et même Elsa et Elmar.

D’autres nous ont ouvert leur maison, car beaucoup ont pris l’initiative de partager un DJ Set live ou une session devant le piano sur Instagram, et la vérité, ils nous font nous sentir un peu plus connectés comme l’humanité, en voici quelques exemples:

“The Waves” de la maison de @ bastilledan, le jeune homme a tiré au sort. pic.twitter.com/YZZ1FHTvyR

– Federico Franco (@ffrancop) 19 mars 2020

En quelques jours, les concerts ont été éradiqués. Avec des restrictions de vols et des fermetures de frontières, des milliers d’artistes perdent leurs moyens de survie économique, car depuis quelques mois, les concerts sont annulés. Bien que nous ne soyons pas musiciens, n’oublions pas qu’ils vivent de cela.

hahaha hé et ceux qui nous haïssent pour avoir joué en latin en direct, comment payez-vous votre loyer et mangez ou gardez? xd

– girl ultra, la chory (@grrrlultra) 16 mars 2020

Compte tenu de toutes les situations ci-dessus, qu’attendons-nous pour les mois à venir? La baisse annoncée par Grimes pourrait se produire plus rapidement que nous ne le pensons.

Pour cette semaine, ils peuvent consulter un panneau d’affichage brutal des musiciens qui se produiront en direct mais à distance, comme la semaine complète de Charli XCX, ou l’annonce de spectacles des membres de Métronomie, juste en ouvrant votre Instagram.

Cette pandémie est encore un autre obstacle aux spectacles et festivals en direct qui se sont développés partout au cours de la dernière décennie, mais ce ne sera certainement pas le dernier.

Mais est-ce aussi mauvais qu’il n’y paraît?

Ici, nous nous demandons: certains genres ou artistes ne quitteront-ils pas le format classique? Eh bien, en ce qui concerne les variations du rock et du métal, nous avons du mal à remplacer la force des guitares ou des tambours en direct, mais on peut imaginer que d’autres genres soient soi-même avec les options virtuelles.

Imaginez un concert complètement en réalité virtuelle avec Gorillaz ou une expérience créée pour profiter des DJ comme deadmau5, dans un système audio qui profite de plus de canaux que nous ne pouvons en profiter en direct. Tout ne ressemble pas à la fin du monde, non?

Et enfin nous leur demandons, Quelles autres options envisagez-vous pour faire varier la musique live? Un festival est-il remplaçable au format classique?