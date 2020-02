La TSA détruit un instrument inestimable appartenant à un musicien africain

La TSA s’est déchirée et a détruit une kora sur mesure appartenant à Ballake Sissoko, un éminent musicien africain du Mali.

L’incident a été décrit en détail dans une publication sur le compte Facebook personnel de Sissoko. Les antécédents de Ballake, son professionnalisme et son absence de casier judiciaire ont été notés, tout comme les dommages infligés à l’instrument fragile et semblable à une harpe: il a été démonté, dégradé et autrement rendu injouable.

Sissoko, voyageant sur un vol de nuit de New York à Paris, n’a ouvert le boîtier de l’instrument que le lendemain matin. Une note en espagnol (écrite sur un formulaire officiel d’inspection des bagages de la TSA) accompagnait les pièces éparses de la kora:

“La sécurité intelligente fait gagner du temps.”

Sissoko venait de conclure une tournée américaine de deux semaines, comprenant des arrêts à Los Angeles, New York, Chicago et Miami, avec son groupe, 3MA. Les autres membres de la loi, Driss El Maloumi et Rajery, sont originaires respectivement d’Afrique du Nord et d’Afrique de l’Est; le son unique du groupe englobe une variété de styles musicaux africains traditionnels.

Enfin, la déclaration de Sissoko a attribué la destruction de la kora à «l’ignorance culturelle et au racisme» et a déclaré que des pensées et des comportements similaires nuisent aux perspectives des musiciens africains du monde entier. Il convient de noter que Lucy Duran, une productrice de musique, a fourni le texte de la publication.

La TSA a fait ses débuts en 2001, à la suite des attentats du 11 septembre.

L’agence financée par le gouvernement fédéral a fait l’objet de nombreuses critiques au cours des deux dernières décennies, notamment des allégations de corruption, de vol généralisé et d’inefficacité, entre autres accusations.

Bien que l’instrument bien-aimé de Sissoko ne puisse jamais être remplacé, il pourrait bien recevoir une compensation s’il dépose une plainte officielle. Entre 2010 et 2014, la TSA a payé aux clients des compagnies aériennes plus de 3 millions de dollars pour les effets volés et endommagés.

Ce n’est pas la première fois qu’un instrument est détruit en vol. Il y a deux ans, Alitalia Airlines a écrasé une alto de gamba vieille de 350 ans après avoir refusé de l’autoriser comme bagage à main. En 2008, United Airlines a fracassé la guitare de quelqu’un (après avoir fracassé le visage d’un mec en 2017).

Au moment de la rédaction du présent rapport, la TSA n’avait pas commenté publiquement la destruction de la kora de Sissoko ou ses allégations de racisme.