La variété Acacia sort un single E de sept pouces et numérique

Titans métalliques de la Nouvelle-Angleterre LA SOUCHE ACACIA viens de tomber “E”, une nouvelle version numérique de sept pouces, Rise Records. Il comporte deux pistes – “Consolation et sérénité” et “Le rêve lucide”. Le dernier morceau présente un chanteur Jess Nyx de TAUX DE MORTALITÉ.

“J’ai été fan de Jess puisque JUDICIAIRE m’a fait découvrir sa voix, et je suis extrêmement heureux de l’avoir sur une chanson “, dit la chanteuse Vincent Bennett. “Consolation, sérénité – entrez dans le rêve lucide. Le deuxième chapitre est ici. Nous descendons de plus en plus dans notre propre défaite.”

Le groupe avait précédemment publié le “RÉ” sept pouces et numérique unique. Il comprenait “Nourrir un pigeon, élever un rat” et “Voir Dieu”, ce dernier Aaron Heard de PIÈCE JÉSUS et RIEN.

En décembre dernier, LA SOUCHE ACACIA a sorti avec surprise un nouvel album intitulé “Ça vient en vagues”. Le suivi des 2017 “Gravebloom” a été enregistré au printemps 2019 et a été mixé et maîtrisé par Steve Seid de Graphique Nature Audio. La pochette a été créée par MFAXII.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).