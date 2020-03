La version de Steve Riley de L.A. Guns sortira son premier single, “ Crawl ”, en avril

Steve Rileyversion de Pistolets L.A. sortira son premier single, “Crawl”, le 20 avril via Golden Robot Records. La chanson devrait apparaître sur le premier album du groupe, qui sera disponible plus tard dans l’année.

Cette version de Pistolets L.A. a fait ses débuts en direct en mai dernier au Festival de rock M3. Le batteur est rejoint dans le groupe par un guitariste / chanteur basé à Orlando, en Floride. Kurt Frohlich, bassiste Kelly Nickels (un membre de Pistolets L.A.incarnation “classique”) et guitariste Scott Griffin (qui a joué de la basse pour le groupe de 2007 à 2009, puis de 2011 à 2014).

Rileyversion de Pistolets L.A. a enregistré le prochain album en sept jours en décembre dernier après avoir passé seulement deux jours en pré-production.

“C’était vraiment un effort du groupe et nous avons hâte que vous l’entendiez tous”, a déclaré le groupe.

En janvier dernier, Riley a été poursuivi par Pistolets L.A. guitariste Pistolets Tracii et chanteur Phil Lewis au tribunal de district de Californie. Joindre Riley comme accusés dans l’affaire sont les trois musiciens qui jouent dans sa version rivale récemment lancée de Pistolets L.A.; gestionnaire, agent de réservation et marchandiseur de ce groupe; et Golden Robot Records.

La plainte, qui demande un procès avec jury, allègue que Rileyversion de Pistolets L.A. (dénommée dans le dossier “l’infraction Pistolets L.A.“) crée une” concurrence déloyale “par son utilisation non autorisée du Pistolets L.A. marque déposée. En plus, Armes à feu et Lewis recherchent une réparation contre et / ou contre la publicité mensongère, la rupture de contrat et l’utilisation non autorisée de leurs ressemblances.

À la base, la plainte remet en question Rileydemande de propriété partielle du Pistolets L.A. son nom et son logo et allègue que son utilisation des deux n’a pas été autorisée. En plus, Armes à feu et Lewis réclamation – comme Armes à feu a fait publiquement dans le passé – que Riley a détourné une grande partie des publications du groupe au cours des deux dernières décennies.

Bien qu’il ait quitté le groupe peu de temps après la sortie de 2002 “Réveiller les morts” se concentrer sur MARIÉES DE DESTRUCTION (son supergroupe de courte durée avec MOTLEY CRUE bassiste Nikki Sixx), Armes à feu “est titulaire des droits de marque en common law” pour Pistolets L.A. nom et logo, la plainte revendique. Il note que Armes à feu a fondé le groupe en 1983, quatre ans avant Riley rejoint, et que Riley n’a pas joué sur le premier EP du groupe en 1984 et n’a contribué qu’à un seul morceau de leur premier album éponyme de 1987.

Selon la plainte, Armes à feu “a été blessé par la concurrence déloyale des défendeurs”, alors que lui et Lewis ont “subi un préjudice, y compris des dommages et et un préjudice irréparable à leur bonne volonté.” Il affirme également que Rileyc’est Pistolets L.A. a été formé “dans le but de tromper et d’embrouiller les consommateurs en leur faisant croire que l’infraction Pistolets L.A. le groupe est l’original[[Tracii] Armes à feu version “du groupe.

En plus des dommages réels et punitifs, Armes à feu et Lewis recherchent une “injonction permanente” qui empêche tous les défendeurs nommés d’utiliser le Pistolets L.A. nom, logo et ressemblance, ainsi que “une déclaration Armes à feu est le seul propriétaire des droits de marque en common law “pour la Pistolets L.A. moniker “et toutes les marques de conception associées.”

Pendant une grande partie du 21e siècle, il y a eu deux versions concurrentes de Pistolets L.A. – un avec Riley (qui, jusqu’en 2016, comprenait également Lewis), et une autre mettant en vedette Armes à feu. Après Armes à feu et Lewis réunis en 2016, RileyLa version du groupe a été dissoute, mais l’ancien GUÊPE. le batteur a relancé sa version l’année dernière avec Nickels, Griffon et Frohlich.



Es-tu prêt…? Nous sommes ravis d’annoncer que notre premier single “Crawl” commencera la pré-sauvegarde / commande le vendredi 27 mars et sortira le 20 avril 2020 …? ‍☠‍[email protected] / #GoldenRobotRecords

Publié par L.A. Guns le mercredi 18 mars 2020

