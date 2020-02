La veuve de Chris Cornell n’est pas d’accord avec la «caractérisation flagrante des événements» de Soundgarden

Chris Cornellla veuve dit qu’elle est déçue de survivre SOUNDGARDEN dernière motion des membres dans laquelle ils refusaient de lui retenir des redevances et réfutaient sa prétention qu’elle était la seule propriétaire de plusieurs enregistrements Cornell travaillé avant sa mort.

La requête, déposée mardi 4 février, est une réponse à un procès Vicky Cornell déposé en décembre dernier contre les anciens camarades de son défunt mari, Kim Thayil, Matt Cameron et Ben Shepherd. Dans Vickycostume, elle a allégué que le groupe devait CornellLa succession de centaines de milliers de dollars en redevances prétendument impayées et les droits sur sept enregistrements inédits réalisés avant la mort du chanteur en mai 2017.

Dans leur mouvement, Thayil, Cameron et Berger affirment qu’ils “n’ont pas la possession” de leur “propre travail de création” et affirment que “Vicky Cornell possède les seuls enregistrements multipistes existants du dernier SOUNDGARDEN pistes qui incluent Chris Cornellparties instrumentales et voix. Tous les membres du groupe ont travaillé ensemble sur ces derniers morceaux, Vicky revendique désormais la propriété de la finale SOUNDGARDEN album. “Ils insistent également pour que tous les membres du groupe, pas seulement Cornell, sont des sommes dues, mais aucune d’entre elles ne sera payée tant que «les dépenses n’auront pas été payées et les parts des bénéfices des sociétés de personnes pourront être calculées et distribuées». La motion conteste également VickyLa décision de déposer son procès en Floride, affirmant que son “domicile” est en fait à New York, pas à Miami. En plus, Thayil, Cameron et Berger prétendre que Cornell a enregistré une grande partie de son matériel non pas en Floride, mais à Seattle et à New York et en tournée.

Plus tôt aujourd’hui, Marty Singer, avocat pour Vicky Cornell, a publié la déclaration suivante en réponse à SOUNDGARDEN‘s motion: “Nous sommes évidemment en désaccord avec la mauvaise caractérisation flagrante des événements par le groupe, et maintenons les faits véridiques exposés dans notre plainte. Il est décevant que Chris“ Les anciens membres du groupe ont maintenant cherché à entacher son héritage en faisant de nombreuses fausses allégations, et qu’ils continuent de retenir des sommes importantes à sa veuve et à ses enfants mineurs (malgré l’utilisation de ces mêmes fonds pour payer leurs propres frais juridiques). Le problème dans ce cas n’est pas de savoir qui a écrit les chansons mais plutôt qui possède les enregistrements spécifiques réalisés uniquement par Chris alors qu’il résidait en Floride. Nous sommes convaincus que la Cour défendra les droits des Chris‘Estate, et que le cas restera correctement en Floride, où Chris résidait et a enregistré les chansons qui sont maintenant la propriété légale de sa succession. “

Selon Variety, Thayil, Shepard et Cameron chemins récemment séparés avec longtemps SOUNDGARDEN avocat Peter Paterno et manager Ron Lafitte, qui avait travaillé avec le groupe depuis sa réforme en 2010.



Soundgarden vs. Vicky Cornell de JasonNewman sur Scribd

