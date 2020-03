La vidéo divulguée de l’appel réel entre Kanye West et Taylor Swift

Beaucoup ne savent sûrement rien des ragots que nous leur dirons en question, car ce sont des gens bons et instruits. Cependant, nous savons qu’ils seront au courant de tout et c’est pourquoi Nous vous apportons une explication pour comprendre à nouveau le procès légendaire entre Kanye West, Kim Kardashian et Taylor Swift, qui au cours des dernières heures a pris un virage à 180 ° et qui a laissé beaucoup d’entre nous avec le visage d’un minou d’Internet. Pourquoi ou pourquoi?, Car nous allons profiter de l’occasion pour arrêter de parler de COVID-19 pendant un certain temps.

Nous savons tous que Kanye West est un grand producteur / musicien, mais il n’est peut-être pas le plus intelligent lorsqu’il s’agit de suivre ses impulsions. et pire encore, lorsque ces impulsions sont en quelque sorte liées à Taylor Swift. La preuve de cela a commencé quand VMA de 2009, La chanteuse américaine a reçu le prix de la meilleure vidéo de l’année, ce qui a incité Kanye à monter sur scène pour dire que le gagnant devait être Beyoncé.

Voici une vidéo pour rafraîchir votre mémoire:

Après ça, Taylor Swift a déclaré qu’elle n’avait eu aucun problème avec le rappeur et lui avait même pardonné.. Cependant, les deux chanteurs ont toujours eu leur friction. Le plus vieux d’entre eux est venu en 2016 avec la chanson “Célèbre”, de Kanye West, dont la vidéo montre non seulement des figures de cire de certaines personnes comme Rihanna, Amber Rose, Donald Trump, Caitlyn Jenner, Bill Cosby, Ray J, Chris Brown, Anna Wintour et George Bush, mais comprenaient également Swift.

Si cela ne suffisait pas à mettre Taylor Swift en colère, Kanye West a également inclus la ligne suivante dans les paroles de la chanson: “Je pense que Taylor et moi pourrions encore avoir des relations sexuelles / j’ai rendu cette chienne célèbre” (je pense que Taylor Swift et moi pouvons encore avoir des relations sexuelles, après tout, j’ai rendu cette chienne célèbre), quelque chose qui a fortement indigné la chanteuse, qui n’a pas hésité à partager ses sentiments à ce sujet.

Après l’indignation de Taylor Swift contre la vidéo et les paroles de la chanson, de nombreuses personnes ont commencé à montrer leur soutien au chanteur. Et c’est là En bonne épouse mitotera, Kim Kardashian a publié l’audio d’un appel présumé entre Kanye et Taylor, où il demande essentiellement à la chanteuse la permission d’utiliser son image dans la vidéo., quelque chose à quoi elle donne le feu vert et qu’elle répond même par un «C’est comme un compliment. J’apprécie vraiment que tu me dises, il est très gentil ».

Cette année-là, des milliers de personnes sont tombées sur Taylor Swift, la traitant de menteuse et disant qu’elle était la “victime”. Elle, à travers un message sur ses réseaux sociaux, a déclaré que l’appel n’avait pas été tel qu’il était, et que Kanye a seulement parlé pour lui dire qu’il ferait une chanson et qu’il voulait le feu vert. “Bien que je veuille soutenir Kanye lors de cet appel téléphonique, vous ne pouvez pas approuver une chanson que vous n’avez pas entendue”, a déclaré le chanteur, qui le temps lui a donné raison.

Et est-ce Au cours des dernières heures, la vidéo complète de l’appel réel entre Kanye West et Taylor Swift a été divulguée, celui où le rappeur essaie d’abord de convaincre le chanteur de promouvoir son prochain single sur ses réseaux quand il sortira, déclarant qu’il apporte une “ligne controversée” à son sujet. Taylor Swift n’a jamais menti!

“Et qu’est-ce que ça dit?” Demande Taylor, à laquelle Kanye «cantinflea» et lui dit qu’il s’est assis avec sa femme et son équipe pour reformuler cette ligne, dans laquelle il pensait 8 mois, mais qu’au final il a gardé la première version car c’était la meilleure de toutes les manières . “Est-ce une mauvaise chose?”, Demande Swift, auquel Kanye répond non.

À la fin et après tant de chants, Kanye West lui dit une ligne complètement différente de celle qu’il a mise dans “Famous” à la fin, raison pour laquelle Taylor dit qu’il n’y a pas de colère et donne le feu vert lui affirmant que ce n’est pas mauvais. En avant avec les images, Chimino:

Le véritable appel téléphonique entre Taylor Swift et Kanye West a été divulgué. # TaylorToldTheTruth # KanyeWestIsOverParty

pic.twitter.com/vgd7OlnTLU

– SWIFTIES ™ (@ SwiftiesIndia13) 21 mars 2020

Bien que la chanteuse américaine n’en ait rien dit, Les fans de Taylor Swift sont venus célébrer le démasquage de Kanye West et Kim Kardashian, parce que la vidéo prouve que les deux ont menti et ils ont présenté des audios modifiés afin de ruiner la carrière de Taylor Swift, qui a toujours dit comment les choses se passaient. Est-ce que Kanye West sortira pour défendre son «honneur» ou cessera-t-il de donner la peine aux autres avec ce genre de chose? Kim Kardashian est-elle l’amie qui ne le remarque pas? Il ne fait aucun doute que la vérité se dévoile toujours.