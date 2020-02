La vidéo Slaming Cameo de Vince Neil devient virale

Un message vidéo de MOTLEY CRUE chanteur Vince Neil à un super-fan est devenu viral.

Neil a récemment été invité à envoyer un message d’anniversaire le Camée, qui permet aux utilisateurs d’embaucher des célébrités pour enregistrer de brefs messages vidéo personnalisés sur pratiquement n’importe quel sujet. Ce qu’il a fini par enregistrer est une vidéo de 25 secondes qui le voit tâtonner totalement ses lignes, y compris en citant “Dr. Feelgood” et autre MOTLEY CRUE classiques.

Le clip en question a été téléchargé sur Youtube par un utilisateur nommé “Skunk’d Life“, qui a écrit dans la description ci-jointe:” Nous avons embauché Vince Neil de MOTLEY CRUE sur un site appelé (www.cameo.com) pour souhaiter à mon jeune frère un joyeux 40e anniversaire. J’ai fait entrer mon frère dans le CRÜE quand nous étions petits et encore à ce jour le CRÜE et esp Vince est son idole.

“On vous donne 250 caractères de ce que vous voulez que la célébrité dise. Et c’est ce que nous voulions Vince dire:

‘Joyeux anniversaire à Derek de Christian, Maman, Tanya, Ethan et Blake. Criez au diable pour commencer cette nouvelle décennie et profitez-en pour relancer votre recherche et vos ventes automobiles !! Écoutez le Dr et sentez-vous bien au sujet du grand 4-0 en 2020. ‘

“Cette vidéo est ce qui est sorti de lui à la place. Honnêtement, nous la trouvons hystérique et Vince si vous voyez ou lisez ceci. Nous t’aimons toujours !!! Je te verrai au 10e rang à Miami cet été !!! “

La vidéo ci-dessous peut également être vue sur le site Web de Cameo.

Camée aurait présenté plus de 20000 célébrités – des musiciens et des acteurs aux drag queens et des YouTubers aux médaillés d’or olympiques – qui, pour des frais de 1 $ à 2500 $, offriront des messages vidéo mentionnant une autre personne par son nom. Les messages de joyeux anniversaire sont courants, tout comme les annonces de bébé, mais certaines célébrités ont également enregistré des messages pour Camée les utilisateurs qui souhaitent quitter leur emploi ou demander une date potentielle à un bal de promo. Le prix d’une vidéo est déterminé par la célébrité.

Neil facture 400 $ pour chacun de ses Camée vidéos.

Neil, ainsi que le reste de MOTLEY CRUE, se prépare à prendre la route cet été dans le cadre de “Le tour du stade” avec DEF LEPPARD, POISON et JOAN JETT & THE BLACKHEARTS. Le trek commencera le 21 juin à San Antonio, Texas et marquera CRÜELes premières dates en direct depuis la fin de sa course d’adieu 2014/2015. Le groupe a tourné avec POISON en 2011 et DEF LEPPARD fait équipe avec POISON pour une série de dates de tournée en 2017 – mais la prochaine escapade marque la première fois que les quatre groupes ont pris la route ensemble pour une tournée prolongée.

En décembre dernier, Vince Raconté “Supplémentaire” qu’il “y a beaucoup de sacrifices” impliqués dans la préparation d’une tournée de cette ampleur. “Vous devez faire tout ce que vous avez à faire – parce que de courir dans les clubs, de courir dans les théâtres, de courir dans les arènes et de courir dans les stades, il y a une grande différence”, a-t-il déclaré. “Vous devez être prêt pour cela. ”



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).