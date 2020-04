La vidéo Zombie des Cranberries affiche 1 milliard de vues sur YouTube

Tirée de leur deuxième album No Need To Argue et sortie en septembre 1994, la vidéo officielle de la piste de The Cranberries “Zombie” vient de dépasser 1 milliard de vues sur YouTube, battant des records en tant que premier groupe irlandais à franchir cette étape. Les Cranberries rejoignent maintenant un petit club d’artistes emblématiques pour atteindre ce point de repère et la vidéo est la cinquième vidéo rock la plus vue de tous les temps dans le monde selon Louder Sound.

Écrit par Dolores O’Riordan comme une chanson de protestation après que les attentats à la bombe de l’IRA à Warrington ont tué deux enfants et blessé 56 autres en mars 1993, “Zombie” a été enregistré aux Windmill Lane Studios à Dublin et a été produit par Stephen Street (The Smiths, collaborateur de longue date de Cranberries). , Flou). Contenant les paroles «Mais tu vois, ce n’est pas moi. Ce n’est pas ma famille », le groupe était catégorique:« Zombie »devrait être le premier single de leur nouvel album et a résisté à la suggestion d’aller avec un morceau moins politique, tel était leur engagement envers la chanson.

La vidéo officielle réalisée par Samuel Bayer – qui enregistre maintenant son deuxième clip visionné après avoir vu “ Smells Like Teen Spirit ” de Nirvana – montre des images originales de scènes de rue d’Irlande du Nord avec des enfants jouant à des jeux de guerre pendant The Troubles, y compris les désormais célèbres murales politiques et historiques . Dans la vidéo, une Dolores O’Riordan dorée se tient devant une croix géante portant une couronne d’épines entourée de chérubins argentés, avec des plans en coupe du groupe se produisant en plein air.

Fergal Lawler, le batteur de The Cranberries, a déclaré à propos de cet exploit: “Nous sommes tellement ravis de la nouvelle que” Zombie “a atteint 1 milliard de vues sur YouTube. Nous sommes sûrs que Dolores a aussi un grand sourire fier sur son visage. Merci beaucoup à tous nos fans du monde entier de nous soutenir pendant tant d’années. J’espère que vous êtes tous en sécurité et que vous parvenez à trouver un peu d’espoir et de positivité dans notre musique. »

Noel Hogan, guitariste de The Cranberries, poursuit: «Pour« Zombie », atteindre 1 milliard de vues a été un long chemin et une autre étape importante pour le groupe. Il y a vingt ans, nous ne pensions pas que cette chanson résisterait à l’épreuve du temps et signifierait tellement trop. Tout ce que nous pouvons dire, c’est remercier les fans pour tout ce qu’ils ont fait pour nous. »

Le bassiste Mike Hogan conclut: «Je me souviens encore d’avoir fait une si belle vidéo et de voir l’impact qu’elle a eu – et fait toujours – sur les gens. Grand merci à tous les fans de The Cranberries du monde entier – merci beaucoup. »

Leur single le plus populaire sur le plan commercial, «Zombie», a atteint le sommet du palmarès des singles en Australie, en Belgique, au Danemark, en France, en Allemagne, en Islande et était n ° 1 du palmarès Billboard Modern Rock Tracks aux États-Unis. En 1995, il a reçu le prix de la «Meilleure chanson» aux MTV Europe Music Awards et a été élu n ° 1 du palmarès Triple J Hottest 100 de l’Australie en 1994. Le 16 janvier 2018, Colin Parry – père de Tim Parry, la victime de douze ans de la bombe de Warrington – a remercié Dolores O’Riordan pour les «paroles majestueuses et (aussi) très réelles» du morceau.

Les canneberges’ premier album Tout le monde le fait, alors pourquoi pas nous? a été publié et classé n ° 1 sur les palmarès des albums britanniques en mars 1993. Leur deuxième album et le plus grand succès commercial No Need To Argue est sorti en octobre 1994 et est resté sur les palmarès britanniques pendant 98 semaines après avoir été certifié multiple platine, faisant du groupe superstars mondiales.

En avril 2019, The Cranberries a sorti son huitième et dernier album, In The End, dont les voix avaient été enregistrées par Dolores avant son décès tragique en 2018. Le guitariste Noel Hogan a confirmé que sa sortie honorerait sa mémoire. In The End a atteint le top 10 au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en France, en Italie et dans le palmarès Billboard Independent Albums aux États-Unis. Il a été nominé pour le meilleur album rock aux Grammy Awards 2020.

Écoutez le meilleur des canneberges sur Apple Music et Spotify.