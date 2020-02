La vie de Ronnie James Dio viendra dans un documentaire!

Sans aucun doute, l’une des figures les plus importantes de l’histoire du métal est Ronnie James Dio, car pendant près de 43 ans dans l’industrie de la musique, il a réussi à influencer de nombreuses générations ultérieures. Au-delà d’avoir une voix reconnaissable presque à la première écoute, de grands groupes légendaires comme Black Sabbath, Rainbow, Heaven and Hell et bien sûr son propre groupe solo et même pour avoir inventé les fameuses cornes de rock. Ainsi que d’autres musiciens pertinents qui ont fait des biographies de films, il était déjà juste et nécessaire d’avoir une cassette qui nous parlait de la vie de Dio et apparemment nos plaidoyers ont été entendus.

Il s’avère que pendant plusieurs années, BMG prépare avec la famille du chanteur un documentaire sur la vie et l’oeuvre de Ronnie James Dio, pour une raison ou une autre, ce projet a été reporté, mais maintenant tous les fans de cette véritable bannière en métal seront heureux car bientôt nous pourrons les voir. Aujourd’hui, la maison de disques a annoncé qu’en effet, un long métrage allait sortir qui nous racontera des chapitres très spécifiques de la vie du chanteur.

Selon Variety, à travers des photographies d’archives et des documents que seul Ronnie James avait –L’autobiographie note que le musicien n’a pas réussi à conclure après sa mort le 16 mai 2010 en raison d’un cancer de l’estomac– Il nous racontera la montée en puissance et comment il est devenu l’un des hommes de métal les plus importants.

Et pas seulement ça, cela touchera également des points assez cachés de sa carrière comme l’énorme travail de charité qu’il a fait dans la vie comme quand il a organisé Hear A n Aid de Dio – la réponse mondiale du métal au Band Aid et des États-Unis à l’Afrique en 1985, qui a permis de récolter plus d’un million de dollars en un an. Fondamentalement, dans ce documentaire, nous pouvons réaliser qui était la personne derrière le musicien.

Selon la même source, la veuve de Dio, Wendy, a déclaré que c’était l’occasion de le rencontrer tel qu’il était vraiment: «Je suis très excité de travailler avec BMG sur le documentaire tant attendu de Ronnie. Il aimait ses fans et j’espère que vous apprécierez ce voyage pour votre vie. » Jusqu’à présent, il n’y a pas de date de sortie pour ce documentaire, mais il devrait être vu fin 2020 ou début 2021.