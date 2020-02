La vie et l’héritage de la plus grande star de la Jamaïque

Un visage ornant un million de salles d’étudiants. Le rebelle avec un spliff. Ce gars qui nous a dit tout va bien se passer. Le gars qui a incité les gens du monde entier à faire des dreads, y compris la légende du football néerlandais Ruud Gullit, et qui était maniable avec le ballon lui-même. Une icône pour le soi-disant tiers-monde. Un mec sexy avec un clin d’œil. La première rock star caribéenne. Une légende. Lequel était Bob Marley? Tous. Et plus.

2020 marque le 75e anniversaire de Bob Marley – et notez que c’est sa naissance que nous célébrons, pas son décès. Parce que dans tous les sens sauf les plus inévitables, Bob Marley reste très vivant. Sa musique continue de résonner. Son travail, racontant les tribulations de son peuple en Jamaïque et cherchant à élever ceux qui ont des racines africaines (qui est, selon les anthropologues, tout le monde) continue. Sa présence physique a peut-être disparu, mais, comme son compatriote star du reggae Toots Hibbert a rendu hommage au disque, «His Songs Live On».

Plus que cela, l’image de Bob vit également, ornant les produits du monde entier. Tuff Gong, la maison de disques qu’il a fondée au début des années 70, lorsque, avec ses collègues Wailers Peter Tosh et Bunny Wailer, il a cherché l’indépendance artistique et financière, est un acteur majeur de la musique jamaïcaine. Marley est plus qu’une chanteuse; il est un symbole d’espoir et d’épanouissement dans le monde entier. Vous avez peut-être faim et pauvres – et Robert Marley est né aussi pauvre que possible – mais si vous étiez vrai et que vous vous efforciez et aviez quelque chose à dire, vous pourriez être entendu. Bob a atteint un public au-delà de son imagination, et dans son sillage, d’autres chanteurs de reggae ont été soudainement pris au sérieux.

Bob Marley était peut-être un leader, mais il ne se considérait pas comme un messie. Il était juste en train de réaliser «les travaux», a-t-il dit, apportant le message de Rastafari au monde. C’était un devoir, pas une vanité. Il s’agissait de faire la bonne chose. Sur des chansons telles que «War», «Exodus», «Get Up, Stand Up» (co-écrit avec Peter Tosh), «One Love», «Natty Dread» et bien d’autres, Bob a transmis son message au monde. Mais les chances qu’il puisse le faire avec un tel succès étaient infinitésimales. Si les valeurs habituelles de la société sont appliquées, Bob était censé être l’un des perdants de la vie.

Naissance des Wailers

Bob Marley est né dans la petite colonie de campagne de Nine Mile, à St Ann, en Jamaïque, le 6 février 1945. Son père, Norval, originaire du Royaume-Uni, était absent, bien qu’il ait envoyé de l’argent à la mère de Marley, Cedella. Norval est mort quand Bob avait dix ans; pratiquement sans le sou, Cedella s’est dirigée vers le sud pour la capitale de la Jamaïque, Kingston, se retrouvant à Trenchtown, un bidonville mais une source de talents sportifs, politiques et culturels. Le jeune Bob aimait la musique, en particulier les musiciens américains tels que The Impressions, Les miracles et The Moonglows. Il avait une voix décente et, en 1962, a enregistré quelques chansons pour Leslie Kong, propriétaire des disques de Beverley dans les studios fédéraux de Kingston. Trois sont sortis en single sur le label naissant Island au Royaume-Uni, attribué à Robert Marley.

Les singles se sont effondrés, mais, intrépide, Bob a formé un groupe vocal avec d’autres adolescents dans la cour du gouvernement à Trenchtown, Bunny Livingston et Peter Tosh, ainsi qu’un casting tournant comprenant Junior Braithwaite, Constantine “Vision” Walker et des chanteuses Beverley Kelso et Cherry Forgeron. Walker a également travaillé avec The Soulettes, une tenue vocale dont le chef, Rita Anderson, allait devenir la femme et le fleuret de Bob. Le nom du groupe de Bob finit par devenir The Wailers. Sous la tutelle de la star locale Joe Higgs, ils ont absorbé les points les plus subtils du chant de l’harmonie, et il les a emmenés au Studio One en 1964, où ils ont coupé une série de succès ska, dont ‘Simmer Down’, ‘It Hurts To Be Alone’ , ‘Rude Boy’, ‘Put It On’ et ‘One Love’, la plupart écrits par Bob, bien que le rôle de chanteur principal du groupe ait tourné. Basant souvent leurs harmonies sur The Impressions, bien qu’avec un rythme jamaïcain, ils chantaient l’amour, le folklore et les bouffonneries grossières. Les Wailers étaient des stars de l’adolescence à travers l’île, mais ont reçu peu de rémunération.

Graveleux et rebelle

Dépouillé d’un noyau de Bob, Bunny et Peter, en 1966, le groupe a créé son propre label, Wail ’N Soul’ M, financé en partie par le relais de Bob sur une chaîne de production Chrysler aux États-Unis. La compagnie Wailers a sorti une série de superbes disques souvent sérieux dans le style rocksteady, mais seulement deux se sont vendus fortement, le suggestif «Bend Down Low» et l’invitation de danse romantique, «Nice Time». Tout revenu a été absorbé par les frais de studio et de session, et les frais de pressage et de distribution: le groupe est resté, selon le mot jamaïcain, des victimes. L’intérêt de Bob pour le rastafarianisme a cependant été confirmé en avril 1966, lorsque sa femme, Rita, a assisté à la visite en Jamaïque du Dieu vivant de la foi, Sa Majesté impériale l’empereur Hailé Sélassié d’Ethiopie. Bob a été instruit dans sa nouvelle spiritualité par Ras Mortimer Planno, le professeur religieux qui l’a accueilli à l’aéroport.

Bob est revenu à Beverley avec The Wailers en 1969, mais le son optimiste réussi de Leslie Kong ne convenait pas au groupe. En 1970, union avec un producteur non-conformiste Lee «Scratch» Perry s’est avéré plus approprié. Il a identifié une tendance rebelle dans le groupe et l’a encouragée, révélant un militantisme gonflant à travers deux albums, Soul Rebels et Soul Revolution. Scratch a exhorté Bob à chanter d’une manière plus catégorique et les a aidés à paraître plus enracinés. Plusieurs chansons qui alimenteraient la montée de Bob au milieu des années 70 ont fait leurs débuts sous le régime de Scratch, y compris «Small Axe» et «Sun Is Shining».

Les Wailers ont quitté Scratch, emportant avec eux Aston «Family Man» et Carlton Barrett, les frères de basse et de batterie de Perry. Ils se sont à nouveau concentrés sur leur propre étiquette, rebaptisée Tuff Gong. Bob s’est envolé pour l’Europe pour écrire pour la star américaine Johnny Nash, puis a rencontré Chris Blackwell, qui a demandé aux Wailers de créer un album pour son label, Island. Catch A Fire (1973), était granuleux et rebelle, mais construit pour faire appel à la culture rock de l’époque. Un autre album, Burnin ’, était, naturellement, tout aussi chaud. Quand Eric Clapton, considéré comme le musicien de rock le plus sérieux de l’époque, avait un n ° 1 américain avec «I Shot The Sheriff» de Bob en 1974, le stock de Bob augmentant encore. Vivre!, qui l’a trouvé, ainsi que les Wailers, sous forme de célébration au Lyceum Theatre de Londres, a livré un grand succès de 1975 dans «No Woman, No Cry». Mais ce Wailers était un groupe de soutien: Peter et Bunny avaient quitté avant le séminal de 1974 Natty Dread album. L’épouse de Bob, Rita, et les chanteuses de reggae établies Marcia Griffiths et Judy Mowatt ont géré les harmonies comme Les I-Threes.

One Love

Island a commercialisé Bob Marley & The Wailers comme si elle faisait la promotion de ses actes rock. L’image dreadlockée de Bob a aidé, et la gravité de son message a détruit une idée persistante parmi certains critiques que le reggae était trivial. En Jamaïque, Bob était suffisamment important pour faire face à une tentative d’assassinat d’un homme armé en décembre 1976. Le motif n’est pas clair, mais une théorie suggère que le factionalisme politique en Jamaïque a tourné la fureur contre Bob lorsqu’il a accepté de comparaître au concert Smile Jamaica organisé par le Premier ministre. . Bob, blessé au bras et à la poitrine, a joué le concert deux jours plus tard.

Il était peut-être courageux, mais Bob n’était pas téméraire. Il a choisi de récupérer dans un endroit plus sûr et s’est envolé pour Londres. Le mouvement a affecté sa musique positivement, résultant en l’album de 1977 Exode, qui a profité de plus d’un an dans les charts britanniques et a porté les tubes «Jamming», «Waiting In Vain», «Three Little Birds» et «One Love» / «People Get Ready». Time le nomma plus tard l’album du XXe siècle. Bob a également coupé le succès Kaya au Royaume-Uni. En avril 1978, il a fait face au danger d’unir les chefs des partis antagonistes de la Jamaïque au One Love Peace Concert de Kingston, forçant les politiciens à se serrer la main pendant qu’il chantait ‘Jamming’. Le testament de Bob ne pouvait pas être refusé.

Les progrès de Bob se sont poursuivis sans relâche, Survie et Soulèvement des albums aux classiques contrastés, ‘Chanson de la rédemption’ et l’hymne «Zimbabwe», dont le dernier a été écrit en 1979 et glorieusement joué à Harare le 17 avril 1980, lors des célébrations de l’indépendance du pays africain. Cependant, Bob était secrètement gravement malade. On lui avait diagnostiqué un cancer en 1977, et la maladie est devenue critique lorsqu’il s’est effondré à Central Park, New York, deux jours avant son dernier concert, à Pittsburgh, le 23 septembre 1980.

Bob a quitté la Terre pour faire son travail dans le royaume suivant le 11 mai 1981. Il avait 36 ​​ans. La Jamaïque a donné à cet enfant du ghetto, un vrai croyant en une religion rejetée par la classe moyenne de l’île, des funérailles d’État. Il a fait plus pour le pays et ses victimes que n’importe quel nombre de plans officiels.

Au cours des décennies qui ont suivi, l’héritage de Bob a été soigneusement géré. Pendant des années, sa musique n’a jamais figuré sur des compilations inappropriées, et les collections officielles, telles que Rebel Music, Songs Of Freedom et la légende éternellement populaire, rendent un hommage respectueux à son travail et à son message. Certains fans supposent que Bob est toujours une présence physique, si éternellement contemporain est son message d’unité, de spiritualité et de liberté.

Son travail continue. Un amour un cœur. Un Bob Marley.

