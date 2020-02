La vie et l’héritage de qui est Keith Moon

La légende est souvent bien connue pour avoir dépassé la vérité. Il y a d’autres moments où la légende est la vérité, mais obscurcit une autre histoire – et Keith Moon appartient à cette catégorie. Beaucoup, sinon la plupart, des choses dont vous avez entendu parler The Who L’excentricité du batteur (d’autres descriptions sont disponibles) sont probablement exactes – mais elles entravent parfois la vérité musicale dominante sur l’homme: qu’il était un batteur pas comme les autres. Et penser qu’il allait à l’origine jouer du clairon.

“Ses algorithmes étaient un peu différents”

Lorsque Moon a été recruté par le jeune Who en 1964 après avoir passé une audition dans un pub, personne ne prétendait savoir comment la chimie dangereuse et essentielle se développerait entre quatre des forces les plus cohésives que la musique rock aurait jamais vues. Il n’a jamais été capable de faire de vieux os, mais si les stars du rock vivent des années de chien, alors les 14 dans lesquels Keith Moon était dans toutes nos vies sont comme la vie d’une autre personne. Peut-être qu’il vit une retraite tranquille quelque part là-haut, ou là-bas… Comme si. Rester mort honteusement, plus probablement.

Plus sérieusement, il est très rare de rencontrer un disque de The Who sur lequel la Lune n’est pas un élément crucial. Il était là à travers huit albums et environ 35 singles, inoubliables jusqu’au dernier beat. Pour toute la gloire de Pete Townshend et Roger DaltreyBrillant 12ème album sous le nom du groupe, QUI, même ils admettraient que l’âme du groupe a été blessée au-delà de toute mesure cette triste nuit du 7 septembre 1978. Il est toujours impossible de penser que Moony n’avait que 32 ans.

“Pour les Who, c’était parfait”

Daltrey a affectueusement mis le monde sur les droits de l’importance de Moon pour The Who dans une conversation avec cet écrivain en 2016. “La perception générale de Moon en tant que batteur est qu’il était chaotique, bâclé, mais c’était tout sauf”, a déclaré le chanteur. “C’est juste que ses algorithmes [he laughed as he said the word] étaient un peu différents, c’est tout.

“Il a joué avec tous les instruments sur scène et il a réussi à le faire fonctionner”, a poursuivi Daltrey. «Je comprends que ce n’était pas du rock’n’roll à quatre au sol, mais pour The Who, c’était parfait. Le divertissement de cet homme… l’humour. Je veux dire, regarder le public est ce que fait le chanteur, il ne voit jamais le groupe. Mais je peux imaginer qu’il a dû me pisser quelque chose de terrible! L’esprit s’embrouille. “

L’une des dernières apparitions de Moon à la caméra était dans la vidéo de The Who pour le titre de son dernier album avec eux, Qui êtes vous. Tourné dans leurs studios Rampart à Battersea, à Londres, pour le film The Kids Are Alright, c’est un merveilleux dernier aperçu, capturant son esprit ludique et des jeux de chevaux réconfortants avec Pete, Rog et John Entwistle, alors que Moon tonna à travers ses magnifiques parties de batterie avec ses écouteurs capricieux attachés à sa tête avec du ruban adhésif.

“Toujours jouer l’inattendu”

Aucun autre batteur de rock n’a jamais traité leur kit comme un instrument principal, et à partir de 1965, les médias disaient que The Who a “massacré leurs amplificateurs”. Mais cela n’a jamais signifié que Moon a matraqué ou s’est frayé un chemin vers le devant du mix, que ce soit sur scène ou sur disque. D’autant plus que le groupe a mûri et que l’écriture de Townshend est devenue de plus en plus nuancée et épisodique (notamment Tommy ère), cela l’aurait bientôt rattrapé. Moony pouvait faire de l’ombre et de la lumière aussi facilement qu’il pouvait être la centrale électrique la plus exaltante que tout groupe ait jamais eu.

Entwistle a remarqué une fois que Moon jouait non pas d’un côté à l’autre, mais vers l’avant. “Keith Moon – maintenant il y a un batteur qui ne croit pas en ma politique de prendre un siège arrière!”, A plaisanté son éventuel successeur Kenney Jones, pendant Petits visages“L’apogée de 1966. Vous saviez ce qu’il voulait dire, mais Moon pouvait jouer avec une retenue détaillée, comme sur de nombreux morceaux de Who, tels que” Je suis libre “; en toute théâtralité, comme dans ‘Won’t Get Fooled Again’; ou, souvent, avec une combinaison des deux sur la même piste – hors de son cerveau, et de retour dedans, à «5:15», par exemple.

“Keith était innovant, jouant toujours l’inattendu”, a écrit BlondieClem Burke dans la préface de A Tribute To Keith Moon: There Is No Substitute autorisé en 2016. “Il y a tellement de super riffs et de remplissages qui sont inspirants – il suffit de regarder quelque chose comme” Young Man Blues “de Vivre à Leeds.

“Je n’oublierai jamais la scène du film The Kids Are Alright – les écouteurs de Keith lui tournaient la tête en jouant avec la séquence du synthétiseur. Parlez d’être en avance sur son temps, c’est ce que la plupart des batteurs font aujourd’hui en concert! “

Un autre grand admirateur parmi ses pairs était Led ZeppelinJohn Bonham, qui regardait toujours Moon aussi étroitement et aussi souvent qu’il le pouvait. “Bonzo” a participé à toute la session d’enregistrement de “Won’t Get Fooled Again”. Townshend a révélé plus tard que des batteurs de jazz de renom tels que Buddy Rich et Tony Williams étaient également fans.

“Je voudrais jouer Hamlet, mais il n’était pas batteur”

L’apprentissage de Moon dans son nord natal de Londres, avec The Escorts, Mark Twain And The Strangers et The Beachcombers, lui a permis de se mettre en marche dans son nouvel emploi. Il était le soi-disant mod qui aimait la musique de surf et l’humour stupide. Et est-ce que quelqu’un a déjà possédé son son dès le départ comme le fait Moon sur le premier single de The Who sous ce nom, “I Can’t Explain”, ou le premier album qui a suivi à la fin de la même année de 1965, Ma génération?

«La personnalité étrange de Keith Moon présente de nombreux aspects», écrivait le magazine Rave en 1966. «Une minute, il insulte, exagère, plaisante – la minute suivante, il est un batteur aux yeux écarquillés et à l’air innocent.» Trois ans plus tard, l’écrivain Keith Altham a tenté de l’interviewer pour la même publication. C’était convenablement chaotique. “Je voudrais jouer Hamlet, mais il n’était pas batteur, n’est-ce pas?”, A déclaré Moon.

«Je suppose qu’il pourrait être écrit qu’il était batteur pendant son temps libre – un peu de main avec les bâtons. Avouons-le, il devait être parce qu’il avait le sens du rythme. C’était un peu un coup de chance que je puisse vraiment jouer de la batterie ou que je ne puisse pas vraiment les jouer. Je ne suis pas un grand batteur. Je n’ai pas d’idoles de tambour – je connais quelques batteurs oisifs. “

“Il ne connaissait pas de frontières”

Moon a fait un album solo, Two Sides Of The Moon en 1975, mais d’autres ambitions sont restées sans réponse. «Je n’ai aucune réelle aspiration à être un grand batteur. Je ne veux pas canaliser toute mon énergie vers la batterie ou être un copain riche. Je veux juste jouer de la batterie pour The Who, et c’est tout », a-t-il déclaré à Chris Charlesworth en 1972.« Je pense qu’une grande partie de ma folie est parce que je veux faire un peu de cinéma. Pete a son écriture, John a son écriture et sa production, et Roger a sa ferme. Mon intérêt est de filmer et de filmer. “

Pour tous les téléviseurs par les fenêtres, l’explosion du plateau des Smothers Brothers à la télévision et l’aéroglisseur sur la pelouse, il est rassurant de se rappeler que, par-dessus tout, Keith Moon voulait juste jouer de la batterie pour The Who. Pour tout le sens d’une vie écourtée, il l’a fait comme personne d’autre ne l’a jamais pu.

“Je pense que le mot que j’utiliserais pour décrire la batterie de Keith est” gratuit “plutôt qu’anarchique”, a écrit Townshend dans l’introduction de Il n’y a pas de substitut. “Il ne connaissait pas de frontières.”

Écoutez le meilleur de The Who sur Apple Music et Spotify.