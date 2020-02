La ville de Philadelphie nomme officiellement une rue d’après les racines

Une rue de Philadelphie porte officiellement le nom de The Roots, quelques mois plus tôt que prévu.

The Roots s’est formé à Philadelphie vers 1990, et pour commémorer les trois décennies de succès et de dévouement sans faille du groupe à leur ville natale, une rue de Philly a été nommée en leur honneur.

Questlove, le batteur de longue date de The Roots, s’est rendu sur Instagram pour révéler la nouvelle. Une partie d’East Passyunk, juste à côté de la célèbre South Street de Philly, comporte désormais une pancarte indiquant «Avenue Of The Roots». Selon Questlove, l’hommage devait à l’origine être dévoilé fin mai, lors du pique-nique annuel Roots; Cette année, le concert parsemé de talents mettra en vedette The Roots, Meek Mill et Summer Walker, entre autres.

Néanmoins, Questlove a dit que c’était “vraiment génial” pour la ville de son groupe de “nous embrasser comme ça”.

Au moment de la rédaction de cet article, les autres membres de The Roots n’avaient pas consulté les médias sociaux pour commenter l’ajout du nom de la rue. Bien sûr, les vétérans de la musique sont plus occupés que jamais, avec la fourniture des instrumentaux – et d’autres divertissements – pour The Tonight Show avec Jimmy Fallon.

De plus, les membres du groupe sont impliqués dans des projets parallèles, de la production à l’enregistrement et bien entre les deux. De plus, The Roots est en train de créer leur 17e album studio, End Game, sur lequel Usher collaborerait, et auquel le producteur de Nas Salaam Remi et le producteur de Jay-Z 9th Wonder contribueront.

Enfin, The Roots s’éloignera brièvement de The Tonight Show cet été, quand ils se produiront en Allemagne, en Norvège et au Royaume-Uni, ces derniers concerts faisant partie du Love Supreme Jazz Festival.

Les racines ont vu le jour lorsque Questlove et Black Thought se sont rencontrés en tant qu’étudiants au Lycée de Philly pour les arts créatifs et de la scène (souvent appelé CAPA). Une multitude d’artistes et de professionnels de l’industrie musicale, de Boyz II Men (qui ont aussi une rue Philly qui porte leur nom) à Steve Tirpak (qui a arrangé de la musique pour des gens comme Kanye West et Lana Del Rey) ont commencé leur carrière au CAPA.