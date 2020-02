La Vinyl Alliance répond officiellement à l’incendie d’Apollo Masters

La Vinyl Alliance publie une déclaration avant-gardiste sur l’Apollo Masters Fire.

La Vinyl Alliance, un groupe de défense des disques vinyle composé de plusieurs organisations de l’industrie, a publié une déclaration officielle concernant l’incendie qui a récemment détruit le site de production d’Apollo Masters à Banning, en Californie. L’Alliance a tenu sa réunion inaugurale au début du mois, comme l’a rapporté pour la première fois Digital Music News.

Contrairement à la plupart des commentaires formulés par des membres des médias concernés et prévisibles, la déclaration de Vinyl Alliance a pris un ton optimiste. Tout en reconnaissant la profondeur de la tragédie d’Apollo Masters, le président Guenter Loibl a indiqué que l’avenir du vinyle s’annonce brillant, mais les fabricants doivent saisir les nombreuses possibilités offertes par la technologie de pointe.

Apollo Masters était l’une des deux seules sociétés au monde (l’autre étant le MDC japonais) connue pour produire des disques de laque, à partir desquels les maîtres de vinyle sont généralement pressés.

Cependant, la Vinyl Alliance a indiqué que ses membres avaient été en contact avec MDC et que la société japonaise avait l’intention d’augmenter la production et de rationner sa laque afin de minimiser l’impact sur les fabricants.

En outre, la déclaration a noté que le mastering direct sur métal (DMM) ne nécessite aucune laque et peut être utilisé pour créer des disques vinyle actuellement. De plus, plusieurs startups fabriquant des laques «devraient entrer sur le marché dans les prochains mois» et le vinyle HD, «une façon moderne de produire des tampons sans laques», est en cours de développement. Les mises à jour sur ce dernier devraient arriver dans le courant de 2020.

La déclaration s’est terminée par une collection de citations d’experts en vinyle, qui ont tous déclaré, en substance, que les innovations susmentionnées, en coordination avec les précautions de fabrication de bon sens, devraient être plus que suffisantes pour éviter une pénurie généralisée.

Les autorités ont déclaré que le bâtiment des Apollo Masters était une perte totale. Et en témoignage de l’ampleur des destructions provoquées par l’incendie, les routes adjacentes devraient rester fermées pendant environ deux semaines de plus, pour éviter que les passants ne soient blessés par des débris.

La cause tragique de l’incendie n’a pas encore été déterminée et l’avenir d’Apollo Masters est incertain. Mais avec autant de fans passionnés (ainsi que des organisations de défense des intérêts engagées comme la Vinyl Alliance) qui apportent leur soutien, on peut affirmer avec confiance que le support vinyle commercialement populaire restera en vue pendant de nombreuses années à venir.