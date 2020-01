La violoniste Nicola Benedetti remporte son premier Grammy Award

La violoniste Nicola Benedetti a remporté son premier Grammy Award du meilleur solo instrumental classique pour son enregistrement du Concerto pour violon et de la suite pour violon de Wynton Marsalis. L’album présente des enregistrements en première de deux œuvres écrites spécialement pour elle par le compositeur et légende du jazz Wynton Marsalis. Elle a reçu le prix lors des 62e Grammy Awards qui ont eu lieu à Los Angeles hier.

Nicola Benedetti a été le premier violoniste solo classique à se produire lors de la cérémonie de remise des Grammy Awards en une décennie. Elle a interprété «Bye Bye Breakdown» de Fyn Dance Suite de Wynton Marsalis.

Le Concerto pour violon en ré de Wynton Marsalis s’inspire de l’ensemble des morceaux de violon occidentaux de l’époque baroque au 21e siècle. À travers quatre mouvements, il explore l’héritage musical commun de Benedetti et Marsalis dans la musique et la danse folkloriques celtiques, anglo et afro-américaines, et se délecte de virtuosité, s’inspirant de la vie de Nicola en tant qu’artiste et éducatrice itinérante. Benedetti a enregistré le Concerto pour violon en ré avec l’Orchestre de Philadelphie sous la direction de Cristian Măcelaru. La deuxième pièce, Fiddle Dance Suite pour violon solo en cinq mouvements, reflète la musique des styles de danse traditionnels et comprend une bobine, un gabarit et un hoedown.

Le Concerto pour violon de Marsalis a été co-commandé par le London Symphony Orchestra (LSO), Ravinia, LA Philharmonic, National Symphony Orchestra Washington, Gewandhausorchester Leipzig et Netherlands Radio Philharmonic. Benedetti a présenté la première mondiale avec le LSO sous la direction du chef James Gaffigan à Londres en novembre 2015.

Wynton Marsalis est un musicien de jazz, compositeur, chef d’orchestre, éducateur et défenseur de la culture américaine de renommée internationale. Il a été nominé pour un Grammy Award de la meilleure composition classique contemporaine pour son concerto pour violon.

Nicola Benedetti a déclaré: «Je suis tellement honoré d’avoir remporté un Grammy pour le meilleur solo instrumental classique et d’avoir joué lors de la cérémonie de remise des Grammy Awards. Ce projet d’enregistrement a été une expérience profondément édifiante pour moi et je vais toujours y réfléchir avec une immense gratitude. Ce fut un privilège d’apprendre et d’exécuter ces deux chefs-d’œuvre inspirés et sans équivoque, et d’approfondir ma compréhension du langage de composition de Wynton, de sa richesse culturelle et de ses idées philosophiques. Les pièces musicales de forme longue sont souvent décrites comme un voyage et cela a certainement été riche et fascinant. »

Nicola Benedetti est l’une des violonistes les plus recherchées de sa génération et l’une des artistes classiques les plus influentes d’aujourd’hui. Les concerts sont au cœur de sa carrière et elle se produit fréquemment avec de grands orchestres et chefs d’orchestre à travers le monde. Elle a été nommée commandeur de l’Ordre de l’Empire britannique (CBE) dans la liste des distinctions honorifiques du nouvel an 2019, pour services rendus à la musique, et a été lauréate du prix du meilleur classique aux Global Awards 2019.

L’album de Nicola Benedetti, Violin Concerto And Fiddle Dance Suite, composé par Wynton Marsalis, peut être acheté ici.