La visite du stade de Justin Bieber est rétrogradée dans des arènes plus petites

Justin Bieber apporte des «changements» à sa prochaine tournée de changements en raison de la baisse des ventes.

Des sources affirment qu’au moins huit apparitions dans des stades sont en train de décliner vers des sites plus petits. Des sources affirment que Bieber et la direction ont décidé d’éviter de lourdes pertes. La tournée Changes propose actuellement 45 dates et débute le 14 mai à Seattle – actuellement un foyer de coronavirus aux États-Unis.

Le changement d’horaire de Bieber a été annoncé le jour même où les responsables de la ville d’Austin ont annulé SXSW.

La peur de la maladie et le potentiel de propagation ont annulé les rassemblements à travers le monde. Huit arènes ont publié des avis sur Twitter pour informer les fans que les spectacles déménageraient dans un nouveau lieu. L’American Airlines Center de Dallas a cité des «circonstances imprévues» comme raison du déménagement.

Justin Bieber change de tournée – changements de stade 27 juin AT&T Stadium à Arlington -> American Airlines Arena de Dallas le 28 juin 2 juillet NRG Stadium -> Toyota Center le 27 juin à Houston14 août FirstEnergy Stadium à Cleveland -> Rocket Mortgage Fieldhouse même date 21 août FedEx Field à Washington D.C. -> a déménagé au Capitol One Arena le 29 août sur le terrain Ford à Détroit -> Little Caesars Arena le 30 août

Il y a aussi des déclassements de concerts pour des spectacles à Nashville, Columbus, Ohio et Arizona. Bieber aura toujours des apparitions dans les stades de Seattle, San Francisco et Pasadena. Kehlani et Jaden Smith le soutiennent dans cette tournée.

Bien sûr, toutes ces dates pourraient être sujettes à changement. Les problèmes de coronavirus ont déjà annulé plusieurs événements à travers le pays.

SXSW, Ultra Miami et plusieurs artistes ont annulé ou reporté. L’impact réel de ces préoccupations pourrait également avoir un effet persistant sur la vente des billets. Certains autres grands festivals de musique qui risquent d’être annulés comprennent Coachella, Stagecoach et Bonnaroo. Les fonctionnaires évaluent leurs options et surveillent de près l’évolution de la situation.

