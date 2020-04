La vraie «lune rose» de Nick Drake arrive dans le ciel ce soir

“Je l’ai vu écrit et je l’ai vu dire, la lune rose est en route”, chante le chanteur-compositeur-interprète folk britannique Nick Drake sur le titre de son troisième et dernier album studio Lune rose.

Alors que la chanson (et l’album) sont sortis il y a 48 ans, ‘Pink Moon’ reste le hit le plus durable de Drake, apparaissant dans de nombreuses publicités, films et émissions de télévision.

Maintenant, la prédiction de Drake d’une lune rose se réalise, avec la supermoon rose d’avril qui devrait apparaître dans le ciel nocturne ce mardi 7 avril. La pleine lune se produit précisément à 22h35 HNE, selon EarthSky.

Des trois supermoons de cette année, la supermoon d’avril sera la plus proche de la Terre, apparaissant la plus grande, après la super lune de ver du 9 mars et la super lune de fleur précédente de mai, qui doit avoir lieu le 7 mai, rapporte Newsweek.

“Surveillez la plus grande pleine lune de l’année pour briller toute la nuit alors qu’elle rayonne à l’est après le coucher du soleil le 7 avril, monte le plus haut pour la nuit vers minuit et se couche à l’ouest autour du lever du soleil le 8 avril”, a déclaré Bruce McClure d’EarthSky. .

‘Pink Moon’ est également une valeur aberrante sur l’album de 1972 de Drake. Avec sa douce gratte acoustique et la voix à couper le souffle de Drake, ‘Pink Moon’ est une lueur d’espoir parmi un album plus sombre et plus sombre.

Avec sa réticence à jouer de nombreux concerts promotionnels, Drake est resté en grande partie une figure culte méconnue, dont les admirateurs incluent R.E.M. et Elton John, entre autres.

Au cours des quatre dernières décennies, les critiques ont chanté ses louanges, mais il a fallu une publicité Volkswagen en 1999 pour revitaliser son catalogue.

“Les ventes de l’album de Drake ont augmenté de près de 500 pour cent au cours des dix premières semaines de 2000, lorsque Drake a déplacé plus de 4700 exemplaires de Pink Moon, contre 815 au cours de la même période en 1999”, a déclaré l’auteur citée Amanda Petrusich dans son livre de 33 livres sur Drake. album Pink Moon.

«Les ventes d’albums étant encore renforcées par l’ajout de minuscules autocollants« COMME PRÉSENTÉ DANS LA VW AD »sur le devant des CD, les ventes annuelles (telles que rapportées par le New York Times en 2001) sont passées d’environ 6 000 exemplaires par an à plus de 74 000. “

Avec l’arrivée de la lune rose de cette soirée, nous espérons que le regretté auteur-compositeur-interprète brillera à nouveau sous les projecteurs.

Écoutez Pink Moon sur Apple Music et Spotify.