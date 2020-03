L’abonnement dont vous avez besoin

Peut-être que Metallica a dû annuler certains festivals tels que Sonic Temple et Louder Than Life pour permettre à son chanteur et guitariste James Hetfield de poursuivre son traitement de réadaptation après sa rechute d’alcoolisme l’automne dernier. Mais cela ne signifie pas que vos fans seront laissés les mains vides. Metallica publiera des enregistrements rares, des démos, des mixes bruts et des raretés live dans les prochains mois sur vinyle dans le cadre d’un nouveau club dont vous devez faire partie: Metallica Vinyl Club.

Le légendaire groupe de trash metal a lancé un groupe d’abonnement, qui sera ouvert jusqu’au 31 mars. Waters, car après cette date, ils n’accepteront plus d’abonnés cette année. Il est temps de voir ce que cet abonnement leur ferait cette année:

-Quatre disques vinyles qui incluent des enregistrements rares, des démos, des mixes bruts et des raretés live.

-Un vinyle 7 ″ de 33 ⅓ tr / min (petit trou)

-Carte de téléchargement numérique

-Carte de membre personnalisée

-Les versions sélectionnées (pas les quatre) tout au long de l’année incluront des objets de collection supplémentaires; Il peut s’agir d’autocollants exclusifs, d’épingles ou même d’affiches.

Ils doivent également savoir qu’il existe deux types d’abonnements. Celui de “Je veux tout d’un jalon”, dans lequel ils vous envoient tout dans le même colis et celui qui est pour ceux qui aiment profiter des choses petit à petit. En cela, quatre expéditions différentes sont effectuées tout au long de l’année. Et pour tout ça … Comment? Cet abonnement annuel a un coût de 49,99 $ par an (environ 977,03 $ pesos). La vérité est que c’est une bonne laine, mais compte tenu du fait qu’il y a 5 vinyles, une carte de téléchargement et des objets de collection tels que des affiches, des épingles et autres, ce n’est pas mal. Si vous ne pouvez plus attendre, vous pouvez obtenir votre abonnement ici.