«Lâche du comté»: Kenny Rogers garde le pays

Les grands succès de crossover country au Royaume-Uni sont des choses rares. Les pays n ° 1 sont des objets de collection, mais le 16 février 1980, les cartes britanniques étaient régies par le son C&W, alors que Kenny Rogers montait au n ° 1 avec «Lâche du comté.»

Rogers était alors un nom bien connu sur la scène internationale, même si, comme à la maison, il avait subi une longue interruption après son succès initial avec la première édition. La chanson qui l’a ramené était une autre country classique, 1977 “Lucille”, qui a remporté le Grammy Award pour Country Male Vocal. Un succès n ° 5 aux États-Unis, il est allé jusqu’au n ° 1 en Grande-Bretagne.

La chanteuse de Houston a ensuite connu de grands succès aux États-Unis avec à la fois «She Believes In Me» et «You Decorated My Life», cette dernière également lauréate d’un Grammy pour Country Song. Mais le premier de ceux-ci n’a fait que le n ° 42 au Royaume-Uni et le second n’a pas du tout figuré, donc le sort de la chanson de Roger Bowling / Billy Ed Wheeler “Coward of the County” était moins qu’assuré sur ce marché.

Néanmoins, après avoir fait ses débuts aux États-Unis en novembre 1979 en route vers le n ° 3, le single est entré dans les best-sellers britanniques vers la fin janvier. Trois semaines plus tard, il était n ° 1, remplaçant le PE “Trop Trop Trop Jeune” des Specials lors du sommet. Il a également atteint le sommet des palmarès irlandais et a été un succès parmi les dix premiers en Hollande.

Rogers avait un succès de ballade juste au coin quand il a fait équipe avec Lionel Richie, sans parler d’une dynamite jumelée avec son amie Dolly Parton quelques années plus tard sur le «Islands In The Stream» à feuilles persistantes. Mais en 1980, il était le roi de la culture paysanne internationale.

