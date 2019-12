L'acquisition de 4 milliards de dollars de StubHub fait officiellement l'objet d'un examen réglementaire

Au lendemain des élections législatives au Royaume-Uni jeudi dernier, la Competition and Markets Authority (CMA) du pays a officiellement annoncé qu’elle enquêterait sur l’acquisition de StubHub par Viagogo pour 4 milliards de dollars auprès d’eBay.

Quelques semaines plus tôt, la FanFair Alliance avait demandé à l'AMC d'ouvrir une enquête connue sous le nom de «Phase 1». Ils l'ont fait parce qu'ils craignaient que l'acquisition ne confère à Viagogo un monopole sur le marché secondaire de la billetterie au Royaume-Uni.

À l'heure actuelle, l'AMC demande au public d'émettre des commentaires sur la façon dont l'acquisition affecterait le marché de la billetterie du Royaume-Uni. Plus précisément, ils veulent savoir si l'accord entraînerait une «diminution sensible de la concurrence sur un ou plusieurs marchés du Royaume-Uni pour les biens ou les services».

Les particuliers et les entités ont jusqu'au 10 janvier pour soumettre des commentaires sur l'acquisition proposée. Après avoir examiné ces commentaires, l'AMC décidera alors de lancer ou non une enquête approfondie sur l'entente.

Viagogo a réagi aux nouvelles de l'enquête en publiant un communiqué.

Ils ont déclaré: «Il est habituel pour les régulateurs de revoir les acquisitions de cette taille. Nous travaillerons en collaboration avec l'AMC pour répondre à toute demande de renseignements. »

Auparavant, Chris Miller, qui est le directeur général de Viagogo, a insisté sur le fait qu'il y avait ce qu'il a appelé une «quantité incroyable de concurrence» sur le marché secondaire de la billetterie du Royaume-Uni. Il a ajouté que la plupart des critiques formulées à l'encontre de son entreprise et de ses pratiques étaient fondées sur ce qu'il a appelé «des malentendus et des mythes».

La FanFair Alliance a également commenté l’enquête de CMA. Il a déclaré: «Outre les controverses persistantes entourant ces plateformes, qui dépendent presque entièrement de revendeurs de billets commerciaux à grande échelle, une fusion entre Viagogo et StubHub aurait des impacts profonds et dommageables pour le public britannique et les entreprises de musique.»

Adam French, qui est un expert des droits des consommateurs, a également commenté l'enquête. Il a déclaré: «Viagogo a une longue histoire d'arrachage de ses clients et de non-respect du droit de la consommation. Il est donc vital que cet accord, qui accroîtrait son emprise sur le secteur de la billetterie secondaire, soit soumis à un examen minutieux par la CMA.»