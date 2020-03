Lacuna Coil publie un clip pour “Save Me”

Métalliers italiens BOBINE DE LACUNE ont sorti un clip officiel pour le single “Sauve-moi”. Enregistré lors de leur dernière tournée européenne, le clip – réalisé par Isabella D’Alessandro – montre des moments puissants sur scène et quelques aperçus intimes derrière.

BOBINE DE LACUNE chanteur Andrea Ferro m’a dit: “‘Sauve-moi’ concerne le fait que nous commettons tous des erreurs, des difficultés et même des regrets. Mais nous ne sommes pas ces erreurs et ces luttes. Nous avons le pouvoir de façonner notre journée. C’est maintenant.”

“Sauve-moi” est tiré de BOBINE DE LACUNEdernier album de, “Black Anima”, qui est sorti en octobre dernier.

Dans une récente interview avec Genre Is Dead! magazine, BOBINE DE LACUNE chanteur Cristina Scabbia dit que ce n’était pas l’intention du groupe de faire un album concept quand il a commencé à travailler sur “Black Anima”. “Au début, nous avions beaucoup d’idées mais elles ne se concentraient pas sur une seule vue d’ensemble, donc c’était un problème”, a-t-elle expliqué. “Quand vous avez trop de choses à dire, le risque devient de dire quelque chose qui prête à confusion. Au début, nous avons eu du mal à démarrer le processus de composition. Marco [[Coti Zelati], notre bassiste, qui a produit le disque et est également le principal auteur-compositeur de la musique, n’a pas vraiment pu mettre la musique de côté. Il était inquiet parce qu’il n’était pas inspiré, et c’est une chose que vous ne pouvez faire que lorsque vous êtes inspiré. Nous avons eu une réunion où nous avons apporté beaucoup de photos et tout ce qui pouvait inspirer visuellement. Marco s’inspire des films et des jeux vidéo parce qu’il veut écrire une bande sonore pour les images qu’il voit. L’inspiration a commencé à couler très facilement lorsque nous nous sommes finalement concentrés sur ce que nous voulions dire. alors Andrea [[Ferro, BOBINE DE LACUNE co-chanteur]et j’ai écrit les lignes vocales et les paroles. Marco mettrait ensuite de la musique dessus et nous la renverrait. Mais toutes les chansons ne sont pas liées les unes aux autres; ce n’est pas un record de concept. C’est définitivement une histoire et nous suggérons d’écouter le disque du début à la fin. Prenez une heure de votre journée pour en profiter tel quel. C’est très dynamique et chaque chanson a un sens dans le disque. Il vous fait vivre de nombreuses humeurs différentes. “

Ferro a parlé de la “Black Anima” paroles plus en détail lors d’une interview avec Dead Rhetoric. Il a dit: “En général, quand nous avons commencé [coming up with lyrical ideas], Cristina et moi, nous faisions un remue-méninges et essayions de trouver ce qui serait le plus fort à discuter. Nous commençons généralement par des expériences personnelles, au moins comme point de départ pour les chansons. Nous parlons de ce qui nous arrive dans les paroles. Nous cherchions donc l’impact le plus fort des trois dernières années[puisque[since‘Délire’]. La chose la plus forte qui s’est produite est le fait que nous avons perdu des personnes chères et la façon dont nous avons réagi a été très surprenante. Ce n’est rien que nous ayons jamais imaginé auparavant. Ce passage de vie, naturel pour tout le monde à affronter tôt ou tard, a été l’un des impacts les plus forts que nous ayons eu. Surtout combien nous ressentons encore ces gens autour de nous et à l’intérieur de nous dans tout ce que nous faisons. Cela nous a donc amenés à parler d’un sujet d’utilisation de cette connexion entre notre monde et [another] monde. Je lisais aussi un livre intitulé «La physique des anges», qui est écrit par un prêtre et un scientifique. Ils analysent tous deux la physique des anges, des fantômes et des esprits à travers l’histoire. Cela nous mène ensemble à ce concept d’âmes noires, que vous pouvez voir sur la couverture. Il raconte toutes les histoires des esprits. Nous avons également des jeux de cartes de Tarot, que nous utilisons pour communiquer avec les esprits. Nous avons également imaginé que les vêtements de scène seraient quelque chose comme des «chasseurs d’âmes» ou quelque chose comme ça. Tout d’un coup, nous avons ouvert quelque chose de beaucoup plus grand pour travailler avec Marco sur la musique. C’est donc un travail qui est venu avec les paroles, puis est passé à la musique, ainsi qu’à tout comme les vêtements et les décors vivants, et le merch. Tout était connecté. Ce n’est pas un album conceptuel en ce sens qu’il s’agit d’une histoire unique, mais l’approche et le thème sont communs. “

Formé en 1994, BOBINE DE LACUNE a célébré son 25e anniversaire en 2019.



