L’administration Trump marque plusieurs marchés notoires sur Amazon

L’administration Trump a placé plusieurs sites Amazon sur sa liste noire «Notorious Markets».

Le bureau du représentant américain au commerce a mis à jour la liste aujourd’hui pour inclure Amazon.ca, Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr et Amazon.in. La liste cible généralement les vecteurs de piratage connus comme les cyberlockers et les sites torrent. Le site américain Amazon.com n’a été épargné que parce qu’il ne s’agit pas d’un site étranger.

L’USTR affirme que les titulaires de droits d’auteur se plaignent que les vendeurs sur ces plateformes ne sont pas contrôlés. Il recommande également certaines modifications qu’Amazon peut apporter pour supprimer ses sites étrangers.

“[Rightsholders] demander à Amazon de prendre des mesures supplémentaires pour répondre à leurs préoccupations, notamment en collectant suffisamment d’informations auprès des vendeurs pour empêcher les récidivistes de créer plusieurs vitrines sur les plateformes », écrit l’USTR.

Politico s’est entretenu avec un porte-parole d’Amazon au sujet du classement notoire des marchés. La position d’Amazon est qu’il s’agit simplement de représailles de l’administration Trump dans sa vendetta contre le propriétaire Jeff Bezos.

“Cet acte purement politique est un autre exemple de l’administration utilisant le gouvernement américain pour avancer une vendetta personnelle contre Amazon”, a déclaré le porte-parole.

Le conseiller commercial de la Maison Blanche, Peter Navarro, a déclaré qu’Amazon devrait faire plus pour arrêter la vente de contrefaçons. Cette décision fait suite à une demande de l’année dernière de l’American Apparel and Footwear Association. Les membres de cette organisation incluent Ralph Lauren, Kenneth Cole, Perry Ellis, Under Armour et Spanx.

Ce rapport souligne spécifiquement les préoccupations concernant les sites d’extensions étrangères d’Amazon au Royaume-Uni, au Canada et en Allemagne. Le rapport a demandé que le site américain d’Amazon soit répertorié – mais l’administrateur Trump n’est pas allé aussi loin.

Amazon dit qu’il fait tout ce qu’il peut pour empêcher les vendeurs d’articles contrefaits. Les listes noires d’Amazon ont empêché 2,5 millions de vendeurs contrefaits d’ouvrir des comptes Amazon.

La société estime également avoir bloqué 6 milliards d’annonces contrefaites avant leur publication. Amazon dit que de nombreuses marques AAFA refusent de participer à son programme d’enregistrement de marque. Le programme utilise des algorithmes pour prédire les violations de propriété intellectuelle.