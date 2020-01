Lady Antebellum annonce le lancement de la «tournée Ocean 2020» en mai

Le trio country à sept reprises, gagnant d’un Grammy, Lady Antebellum a annoncé les dates d’une vaste tournée de lancement en mai 2020.

Nommé d’après leur OCEAN, album de vente n ° 1 acclamé par la critique, la tournée «Ocean 2020» sera lancée le 21 mai à Albuquerque, NM et mettra en vedette Jake Owen, invité spécial, en tant que support direct, ainsi que le duo bourdonnant Maddie & Tae en ouverture.

Saluée comme «l’un des meilleurs groupes du pays depuis plus d’une décennie» par Billboard, Lady Antebellum prendra son set rempli de succès à travers le pays, avec des arrêts dans des lieux emblématiques dont le Hollywood Bowl de Los Angeles le 30 mai avant de conclure la course en tête d’affiche à Nashville. Bridgestone Arena le 12 septembre.

“Après notre résidence à Vegas et en travaillant sur ce record de l’année dernière, nous avons hâte de reprendre la route et de voir comment les fans gravitent vers certaines des coupures les plus profondes d’OCEAN”, a déclaré Charles Kelley dans un communiqué de presse. «Nous avons raté ces énormes concerts de la foule et nous sommes impatients de voir Jake Owen et Maddie & Tae illuminer la scène tous les soirs. Peut ne pas venir assez vite. “

Les billets pour l’Ocean 2020 Tour seront en vente à partir du 24 janvier via Live Nation, tandis que les titulaires de carte Citi auront accès à l’achat de billets en prévente via Citi Entertainment.

En préparation de la tournée à venir, Lady A a amené Jake Owen ainsi que Maddie & Tae à la plongée bien-aimée de Nashville, Santa’s Pub, pour tester des chansons de couverture nostalgiques qui se sont transformées en compétition.

Visitez le site officiel de l’artiste pour les détails du billet et consultez l’itinéraire de la visite ci-dessous.

TOUR DE L’OCEAN 2020 Dates:

21/05/2020 Albuquerque, NM – Amphithéâtre d’Isleta

5/22/2020 Phoenix, AZ – Ak- Chin Pavilion

23/05/2020 San Diego, Californie – Amphithéâtre de la North Island Credit Union

28/05/2020 Sacramento, Californie – Amphithéâtre Toyota

29/05/2020 Mountain View, Californie – Amphithéâtre du littoral

30/05/2020 Los Angeles, Californie – Hollywood Bowl

13/06/2020 Holmdel, NJ – PNC Bank Arts Center

14/06/2020 Hartford, CT – Théâtre Xfinity

18/06/2020 Gilford, NH – Bank of NH Pavilion

6/19/2020 Bangor, ME – Darling’s Waterfront Pavilion

20/06/2020 Mansfield, MA – Xfinity Center

25/06/2020 Cleveland, OH – Blossom Music Center

26/06/2020 Cincinnati, OH – Riverbend Music Center

27/06/2020 Atlanta, GA – Ameris Bank Amphitheatre

7/10/2020 Omaha, NE – CHI Health Center Omaha

16/07/2020 Bethel, NY – Bethel Woods Center for the Arts

17/07/2020 Pittsburgh, PA

18/07/2020 Indianapolis, IN – Ruoff Music Center

23/07/2020 Birmingham, AL – Amphithéâtre d’Oak Mountain

7/24/2020 Charlotte, NC – PNC Music Pavilion

7/25/2020 Raleigh, NC – Coastal Credit Union Music Park @ Walnut Creek

31/07/2020 Jacksonville, FL – Daily’s Place

8/01/2020 Tampa, FL – MIDFLORIDA Credit Union Amp

8/02/2020 West Palm Beach, FL – Amphithéâtre Coral Sky

8/06/2020 Virginia Beach, VA – Amphithéâtre de prêts immobiliers pour anciens combattants United à Virginia Beach

8/07/2020 Wantagh, NY – Northwell Health au Jones Beach Theatre

8/08/2020 Bristow, VA – Jiffy Lube en direct

15/08/2020 St. Louis, MO – Amphithéâtre du Casino Hollywood

16/08/2020 Chicago, IL – Amphithéâtre du Casino Hollywood

21/08/2020 Toronto, ON – Budweiser Stage

22/08/2020 Detroit, MI – DTE Energy Music Theatre

27/08/2020 Rogers, AR – Walmart AMP

28/08/2020 Dallas, TX – Pavillon Dos Equis

29/08/2020 Houston, TX – Pavillon Cynthia Woods Mitchell présenté par Huntsman

9/04/2020 Philadelphie, PA – BB&T Pavilion

9/05/2020 Saratoga Springs, NY – Saratoga Performing Arts Center

9/06/2020 Syracuse, NY – Amphithéâtre St. Joseph’s Health à Lakeview

9/10/2020 Knoxville, TN – Thompson-Bowling Arena

9/11/2020 Southaven, MS – Landers Centre

9/12/2020 Nashville, TN – Bridgestone Arena