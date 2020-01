Lady Antebellum marque le dixième numéro 1 avec «Et si je ne te dépasse jamais»

“What If I Never Get Over Over You” de Lady Antebellum est devenue leur dixième numéro 1 du palmarès Country Airplay de Billboard. La piste, écrite par Sam Ellis, Jon Green, Ryan Hurd et Laura Veltz, grimpe 3-1 sur l’enquête datée du 18 janvier, qui comprend des données pour la semaine se terminant dimanche dernier (12). Il reste au n ° 5 sur Hot Country Songs, qui comprend les ventes et le streaming ainsi que la diffusion en direct.

Pour mesurer la longue durée de vie de nombreux succès dans les pays, «What If» a été libéré le 17 mai dernier en tant que premier single du trio pour Big Machine Label Group / BMLG Records. Il atteint le sommet du Country Airplay dans sa 35e semaine sur le graphique, représentant la plus longue ascension de Lady Antebellum au n ° 1.

Billboard Country Update signale également qu’il s’agit de leur premier tableau de classement depuis “ Bartender ” en septembre 2014, l’écart le plus long entre les n ° 1 depuis qu’Eli Young Band a eu un écart similaire de cinq ans et quatre mois entre “ Drunk Last Night ”. juste après Noël 2013, et “ What If ” en mai 2019.

“Le sentiment d’avoir une chanson n ° 1 à la radio country ne vieillit jamais”, explique Hillary Scott de Lady Antebellum à Billboard. «Nous savions ce qui était spécial la première fois que nous l’avons entendu, et nous sommes tellement reconnaissants pour la passion et le travail acharné que nous avons ressentis par tout le monde chez BMLG Records: [BMLG president/CEO] Scott Borchetta, [BMLG Records president] Jimmy Harnen et l’équipe.

“Avoir le soutien de nos amis à la radio au cours des 13 dernières années est quelque chose que nous ne prendrons jamais pour acquis”, poursuit Scott. “Nous sommes tellement reconnaissants que les écrivains Sam, Jon, Ryan et Laura aient partagé leur chanson incroyable pour célébrer notre 10e numéro 1 avec eux.”

Lady Antebellum est arrivée en tête du palmarès en novembre 2009 avec l’hymne «Need You Now». Elle a ensuite frappé le numéro 1 avec «American Honey» en avril 2010, Our Kind of Love »(septembre 2010),« Just a Kiss »( Août 2011), «We Owned the Night» (décembre 2011), «Downtown» (avril 2013), «Compass» (mars 2014) et «Bartender» (septembre 2014). Le groupe a récemment annoncé une vaste tournée en tête d’affiche, qui débutera en mai.

