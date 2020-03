Lady Gaga annonce la nouvelle gentillesse de la chaîne de livres d’anthologie

Lady Gaga a annoncé Channel Kindness: Stories of Kindness and Community, un nouveau livre d’anthologie compilant des «histoires inspirantes écrites par des jeunes» ainsi que des «notes personnelles d’autonomisation» de Gaga elle-même. Selon un communiqué de presse, «Les histoires de Channel Kindness incluent un jeune écrivain qui a découvert le pouvoir de l’amour-propre après avoir été victime d’intimidation à l’école, quelqu’un qui a lancé un mouvement pour lever la stigmatisation autour de la santé mentale, et un autre qui a créé des espaces sûrs pour Jeunes LGBTQ. »

Sorti avec sa fondation Born This Way, Channel Kindness est prévu pour le 22 septembre. Les précommandes sont disponibles dès maintenant sur Amazon. (Pitchfork gagne une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

Récemment, Gaga a annoncé son nouvel album Chromatica et une tournée. L’album, qui sort le 10 avril, comprend son récent single «Stupid Love».

