Lady Gaga annonce la sortie de son nouvel album ‘Chromatica’

Pour continuer avec l’adrénaline de “Stupid Love”, une chanson avec laquelle Lagy Gaga nous ramène à ses formats les plus proches de ce que nous avons entendu en 2011 dans Born This Way, la chanteuse et compositrice vient de confirmer le nom et la date de sortie de son sixième album studio. Sans le faire d’émotion, son disque s’appelle Chromatica et nous l’aurons le 10 avril prochain entre nos mains.

Sans compter la bande originale qu’il a faite pour A Star Is Born, qui lui a valu un très bon nombre de récompenses dont un Oscar de la meilleure chanson originale pour “Shallow”, “Stupid Love” est la première musique que nous avons entendu de Gaga en quatre ans . Depuis le lancement de Joanne en 2016, Lady Gaga semblait impliquée dans d’autres projets qui s’écartaient de l’idée de faire un nouvel album. Mais c’est fini. Dans un peu plus d’un mois, nous aurons du nouveau matériel de Gaga, celui qui promet de nous emmener dans un nouvel endroit dans son esprit.

S’adressant à Zane Lowe de Beats Radio 1, Gaga est entré dans les détails pour nous laisser dans l’attente aussi rarement. Là, il nous dit que Chromatica est un lieu ou une entité qui a conceptualisé dans un moment sombre de sa vie. Dans celui où les choses ne fonctionnaient pas et vers lequel il se tournait pour trouver la lumière. “Le son est ce qui m’a guéri dans ma vie, et m’a guéri à nouveau en faisant cet album, et c’est vraiment de cela que parle Chromatica”dit Gaga.

«Je pense que ce que j’ai appris, c’est que je peux voir le monde de la manière que je choisis de le voir, et cela ne signifie pas que j’élimine les mauvaises choses, cela signifie simplement que je peux repenser mes expériences de vie et repenser la façon dont le monde encadre les expériences. de la vie d’une manière que j’aime et que je crois, et c’est Chromatica », a ajouté Gaga. «J’habite à Chromatica, c’est là que j’habite. Je suis entré dans mon cadre: j’ai trouvé la Terre, je l’ai éliminée. Le terrain est annulé. J’habite à Chromatica ”.

Étant l’une des icônes mondiales les plus puissantes de l’inclusivité et du respect de l’identité de chaque personne, Lady Gaga a inclus dans cet album des idées qui dépeignent cette idée à travers la musique:

“Donc, nous en avons parlé, puis je suis revenu et j’ai dit:” C’est bien, eh bien, oui, c’est l’inclusivité, mais c’est vraiment une façon de penser. ” Vous savez, ce n’est pas seulement «Oh, Chromatica, nous sommes inclusifs avec toutes les couleurs, toutes les personnes», et quand je dis «Toutes les couleurs, toutes les personnes», je veux dire beaucoup plus que ce que nous pourrions imaginer. Je pense que nous fonctionnons en fait à un niveau complètement rudimentaire où nous quadrillons les choses dans des couleurs très simplifiées lorsque en réalité, nous sommes tous extrêmement différents de diverses manières qui sont dérivés à la fois de la génétique et de l’épigénétique. Nous sommes tous complètement différents et je pensais que c’était bien, eh bien, peut-être, Chromatic est un état d’esprit. Et c’est mon humeur “.