Lady Gaga annonce le lancement de son nouvel album «Chromatica» en avril

Sur les talons de son single de retour ‘Amour stupide’, Lady Gaga a confirmé le titre et la date de sortie de son nouvel album: Chromatica arrivera le 10 avril via Interscope.

La chanteuse a confirmé les nouveaux détails et a discuté de ses plans pour # LG6 dans une interview avec Zane Lowe sur Beats d’Apple Music 1. Écoutez ici.

Bien que la couverture officielle n’ait pas encore été révélée, l’album de 16 pistes est disponible en pré-commande, avec des illustrations d’espace réservé qui présentent un design sinusoïdal.

“Le symbole de Chromatica a une onde sinusoïdale, qui est le symbole mathématique du son, et c’est à partir de quoi tout le son est fait”, a-t-elle expliqué à Lowe.

«Et pour moi, le son est ce qui m’a guéri dans ma vie, mes règles, et ça m’a encore guéri en faisant ce disque, et c’est vraiment de cela que parle Chromatica… c’est de la guérison et de la bravoure aussi, et quand on parle de l’amour, je pense qu’il est si important d’inclure le fait qu’il faut une tonne de bravoure pour aimer quelqu’un. »

«Je pense que ce que j’ai appris, c’est que je peux voir le monde de la manière que je choisis de le voir, et cela ne signifie pas que je supprime les mauvaises choses, cela signifie simplement que je peux recadrer mes expériences de vie et recadrez aussi la façon dont le monde encadre les expériences de vie d’une manière que j’aime et en laquelle je crois. C’est Chromatica. J’habite sur Chromatica, c’est là que j’habite. Je suis entré dans mon cadre – j’ai trouvé de la terre, je l’ai supprimée. La Terre est annulée. Je vis sur Chromatica. “

Chromatica sera disponible dans une variété de formats physiques, y compris CD standard, différentes couleurs de vinyle et cassette. La chanteuse et actrice primée aux Oscars a également lancé un nouvelle gamme de produits pour coïncider avec la sortie de l’album.

Les détails concernant Chromatica et les collaborateurs de Gaga sont vagues, mais étant donné que les producteurs / auteurs-compositeurs Bloodpop (Michael Tucker), Max Martin, Tchami, Martin Joseph et Eli Rise ont tous travaillé sur le single, beaucoup ont émis l’hypothèse qu’ils seraient impliqués dans Chromatica dans son ensemble.

Chromatica devrait sortir le 10 avril et peut être précommandé ici.