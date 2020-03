Lady Gaga annonce les dates de la tournée de Chromatica Ball

Lady Gaga a annoncé “The Chromatica Ball Tour”, avec des dates confirmées à Paris, Londres, Boston, Toronto, Chicago et New Jersey. Le spectacle de Londres verra Gaga se produire au Tottenham Hotspur Stadium le 30 juillet.

Les billets de vente générale pour les concerts de Londres, Paris et Toronto seront en vente le 13 mars, tandis que les dates restantes seront en vente le 16 mars.

La vente des billets du 13 mars pour la date de Londres commencera à 10h00 GMT. Les fans qui lui ont précommandé le prochain album de la star boutique officielle à 17 h 00 le 9 mars, vous aurez un accès prioritaire aux billets, qui seront mis en ligne à 9 h 00 le 10 mars.

Chaque billet pour la date britannique de «The Chromatica Ball Tour» comprendra un don au Fondation Born This Way, que Gaga a cofondé avec sa mère Cynthia Germanotta en 2012.

Gaga a annoncé son nouvel album Chromatica le lundi 2 mars, dans le prolongement de la sortie de son premier single «Stupid Love» la semaine dernière. Chromatica doit être libéré le 10 avril.

Expliquant le titre de l’album à Zane Lowe récemment, la star a déclaré: “Le symbole de Chromatica a une onde sinusoïdale, qui est le symbole mathématique du son, et c’est à partir de quoi tout le son est fait.”

«Et pour moi, le son est ce qui m’a guéri dans ma vie, mes règles, et ça m’a encore guéri en faisant ce disque, et c’est vraiment de cela que parle Chromatica… c’est de la guérison et de la bravoure aussi, et quand on parle de l’amour, je pense qu’il est si important d’inclure le fait qu’il faut une tonne de bravoure pour aimer quelqu’un. »

Lady Gaga joue les spectacles suivants sur «The Chromatica Ball Tour»:

24 juillet – Stade de France, Paris, France

30 juillet – Tottenham Hotspur Stadium, Londres

5 août – Fenway Park, Boston, MA

9 août – Rogers Centre, Toronto, ON

14 août – Wrigley Field, Chicago, IL

19 août – MetLife Stadium, East Rutherford, NJ.

Écoutez le meilleur de Lady Gaga sur Apple Music et Spotify.